Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Κλίφορντ Ομορούγι αποχώρησε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ, με τον Νιγηριανό σέντερ να βρίσκεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στον δρόμο για τη γαλλική Στρασμπούρ, η οποία αγωνίζεται στο Basketball Champions League.

Στη Γαλλία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, μετά την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Νιγηριανός σέντερ βρίσκεται πολύ κοντά στη Στρασμπούρ και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της γαλλικής ομάδας.

Η Στρασμπούρ συμμετέχει στο Basketball Champions League, με τον Ομορούγι να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, παραμένοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πλέον, απομένει να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και να επισημοποιηθεί η συμφωνία, προκειμένου ο πρώην σέντερ του Δικεφάλου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη Γαλλία.