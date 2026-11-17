Ο 2ος όμιλος της Β’ κατηγορίας του Nations League ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Ουγγαρία υποδέχεται τη Βόρεια Ιρλανδία με έπαθλο την απευθείας άνοδο, ενώ Ουκρανία και Γεωργία θέλουν να αποφύγουν τα μπαράζ παραμονής.

Τα 6/8 παιχνίδια της Ουγγαρίας με τη Βόρεια Ιρλανδία έληξαν Under 2,5, ενώ κανένα από τα υπόλοιπα δύο δεν ξεπέρασε τα τρία γκολ. Στον πρώτο γύρο έμειναν στο 0-0.

Η Ουγγαρία πέρασε με 2-0 από την Τιφλίδα και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στον όμιλο. Βρίσκεται έναν βαθμό πίσω από τη Βόρεια Ιρλανδία και χρειάζεται μόνο νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση και να ανέβει απευθείας στην Α’ κατηγορία. Η εμφάνισή της απέναντι στη Γεωργία ήταν από τις καλύτερες στη διοργάνωση, με αρκετές ευκαιρίες και τελικό σκορ που θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Βάργκα της ΑΕΚ διαμόρφωσε το 2-0 από ασίστ του Σόμποσλαϊ, ενώ θα λείψουν οι τιμωρημένοι Όρμπαν και Βιτάλις. Η Βόρεια Ιρλανδία νίκησε 1-0 την Ουκρανία και διατήρησε το προβάδισμά της. Δεν έχει δεχτεί γκολ στις πέντε αγωνιστικές, με τον Πιρς Τσαρλς να συμπληρώνει 466 λεπτά με ανέπαφη εστία, ενώ τα 12/13 τελευταία παιχνίδια της έμειναν στο Under 2,5. Της αρκεί και η ισοπαλία για να τερματίσει πρώτη, ενώ ακόμη και με ήττα θα έχει δεύτερη ευκαιρία στα μπαράζ. Έχει πάντως και αρκετές απουσίες, κυρίως στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Η Ουγγαρία είναι υποχρεωμένη να ψάξει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που αμύνεται εξαιρετικά και δεν χρειάζεται να ρισκάρει. Το 0-0 στο Α’ ημίχρονο έχει λογική.

Έχασε με 1-0 η Ουκρανία στη Βόρεια Ιρλανδία και συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ήττες μετά τους τέσσερις βαθμούς των δύο πρώτων αγωνιστικών. Της αρκεί η ισοπαλία στο Κόζιτσε για να κρατήσει την τρίτη θέση, όμως η εικόνα της δεν πείθει. Στο Μπέλφαστ απείλησε ελάχιστα. Παρά το ότι είχε 62% κατοχή έκανε μόλις δύο τελικές στην αντίπαλη εστία. Θετικό για τον τεχνικό Αντρέα Μαλντέρα είναι ότι Μποντάρ, Σαπαρένκο και Ναζαρένκο επέστρεψαν στις προπονήσεις. Η Γεωργία έχασε 2-0 από την Ουγγαρία και πλέον θέλει μόνο νίκη. Έφτασε τα εννέα επίσημα παιχνίδια χωρίς επιτυχία (0-2-7), ενώ δεν σκόραρε στις πέντε αγωνιστικές του ομίλου. Μετράει οκτώ συνεχόμενα Under 2,5, ενώ η απουσία του Κβαρατσκέλια της στερεί σημαντικό μέρος της δημιουργικότητάς της. Η παράδοση είναι επίσης αρνητική, αφού δεν έχει νικήσει ποτέ την Ουκρανία σε επίσημο ή φιλικό παιχνίδι (7-5-0).

Για δύο αποτελέσματα παίζει η Ουκρανία και η Γεωργία δυσκολεύεται πολύ στο σκοράρισμα. Το combo 1Χ&U 2,5 πληρώνει όσο ο απλός άσος και προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη.

130. ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Α Ημ 0-0 2,50

131. ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ 1Χ&U 2,5 2,15