Ο Φιλίπ Ντιαλό θα διεκδικήσει την προεδρία της FIFA.

Την Τρίτη η Εκτελεστική Επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF) ενέκρινε ομόφωνα την υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να διεκδικήσει τη θέση απέναντι στον νυν πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο, στις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου στο Ραμπάτ.

«Η επιμονή των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα, με οδήγησε να αποδεχθώ την πρόταση να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF ενέκρινε ομόφωνα αυτή την υποψηφιότητα», δήλωσε ο κ. Ντιαλό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της FFF.

Ο Ντιαλό δήλωσε ότι έχει λάβει εκδηλώσεις στήριξης από ομοσπονδίες κι εκτός Ευρώπης. Για να κερδίσει τον νυν πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο, «χρειάζονται 106 ψήφοι - μια απόλυτη πλειοψηφία. Με την ομόφωνη στήριξη της UEFA, διαθέτω ήδη μια σημαντική βάση υποστήριξης», δήλωσε.

«Εναπόκειται πλέον σε εμένα και σε ολόκληρη την ομάδα μου να κερδίσουμε τη στήριξη και από άλλες ηπείρους. Επιπλέον, από χθες, έχω λάβει αυθόρμητα ισχυρές και σταθερές δεσμεύσεις στήριξης από άλλες ηπείρους, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε ο Ντιαλό στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στα γραφεία της FFF.