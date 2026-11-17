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Με ποινή φυλάκισης 11 μηνών τιμωρήθηκε οπαδός της Οβιέδο, ο οποίος είχε προβεί σε ρατσιστικές ύβρεις και χειρονομίες εις βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης τον Αύγουστο του 2025.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η διοίκηση της Ρεάλ είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου φιλάθλου απέναντι στον Γάλλο επιθετικό.

Την Τρίτη (17/11/2026), οι Μαδριλένοι γνωστοποίησαν μέσω ανακοίνωσης ότι η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε και επιβλήθηκε στον οπαδό ποινή φυλάκισης 11 μηνών. Ωστόσο, η εκτέλεσή της ανεστάλη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, ο καταδικασθείς δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου σε γήπεδα όπου πραγματοποιούνται επίσημες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις για διάστημα δύο ετών, ενώ παράλληλα υποχρεούται να μην πλησιάσει τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην αναμέτρηση της Οβιέδο με τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga, όταν οι φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει με 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Βινίσιους.

Η συγκεκριμένη καταδίκη έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις για ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον ποδοσφαιριστών της Ρεάλ Μαδρίτης, οι οποίες είχαν καταγραφεί στα γήπεδα της Βαλένθια, της Μαγιόρκα, της Ράγιο Βαγιεκάνο και της Βαγιαδολίδ.