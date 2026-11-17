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Με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Οι παίκτες του Νίστρουπ χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και έπαιξαν παιχνίδια, με έμφαση στην ακρίβεια και την τεχνική της πάσας.

Υπήρχαν δεκατρείς διαφορετικοί σταθμοί με κώνους, ανδρείκελα κλπ, όπου υπήρχαν στόχοι τους οποίους έπρεπε να πετύχουν οι παίκτες με την μπάλα. Επρόκειτο για ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα από τα συνηθισμένα, με τους νικητές να επιβραβεύονται και τους ηττημένους να βοηθούν στο συμμάζεμα του εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά τους Κάτρη και Κοντούρη που αγωνίστηκαν με την Εθνική Ελπίδων στη μεγάλη πρόκριση στα τελικά του Euro, τους δόθηκε μία έξτρα μέρα ξεκούρασης. Αναφορικά με τον Κάτρη, η αναγκαστική αλλαγή του στον αγώνα με την Ισλανδία οφειλόταν σε κράμπες κι ως εκ τούτου δεν έχει τίποτα το ανησυχητικό.

Για την Τετάρτη (18/11) οι Πράσινοι θα έχουν ρεπό.