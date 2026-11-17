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Η Τουρκία ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στη Formula 1 το 2027, επενδύοντας σε υποδομές και αναβαθμίζοντας ριζικά το Istanbul Park, με στόχο να παραμείνει στο καλεντάρι και μετά το 2031.

Οι Τούρκοι έχουν βάλει μπροστά ένα φιλόδοξο σχέδιο εκσυγχρονισμού της πίστας της Κωνσταντινούπολης, με την κρατική υποστήριξη και την ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού (TOSFED) να αναλαμβάνει πλέον και τη διοργάνωση του Grand Prix.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της TOSFED, Ερέν Ουτσλερτοπράγι, στο Motorsport.com, η χωρητικότητα του paddock θα διπλασιαστεί, οι κερκίδες θα αναβαθμιστούν και θα δημιουργηθούν νέες ζώνες φιλάθλων και εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Παράλληλα, έχουν ήδη ανακατασκευαστεί οι δρόμοι πρόσβασης, ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό χάος των προηγούμενων αγώνων.

Η διάσημη χάραξη, με την απαιτητική στροφή 8, παραμένει ανέπαφη, ενώ προβλέπονται αλλαγές στα κερμπ και επιστροφή των εθνικών και διεθνών αγώνων πριν από τη Formula 1, ώστε να αποφευχθούν τα παλιά προβλήματα πρόσφυσης.

Η συμφωνία είναι πενταετής, αλλά οι Τούρκοι σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα, θέλοντας μόνιμη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.