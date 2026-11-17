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Η ποδοσφαιρική διαδρομή του 21χρονου αμυντικού και η ιστορική πρόκριση της «γαλανόλευκης» με τη δική του υπογραφή! Το SDNA φωτίζει τους σταθμούς μιας καριέρας που εξελίσσεται μακριά από τη λάμψη της Premier League και του αδερφού του, Μπάμπη Κωστούλα.

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές οικογένειες που έχουν την τύχη να βλέπουν ένα μέλος τους να ξεχωρίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Και υπάρχουν κι εκείνες που καμαρώνουν δύο παιδιά να χαράζουν (το καθένα με τον δικό του τρόπο) τη δική τους πορεία.

Η οικογένεια Κωστούλα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.

Ο Χαράλαμπος έχει ήδη ανοίξει τα φτερά του για την Premier League, φορώντας τη φανέλα της Μπράιτον και σηκώνοντας...σκόνη με τις επιδόσεις του στο Νησί.

Ο Κωνσταντίνος, από την πλευρά του, ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Λιγότερο προβεβλημένο, αλλά γεμάτο ποδοσφαιρικές παραστάσεις, προσωπικές προκλήσεις και πλέον μία στιγμή που θα τον συνοδεύει για πολλά χρόνια.

Γιατί το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο 21χρονος αμυντικός του ΟΦΗ δεν πέτυχε απλώς ένα γκολ. Κράτησε ζωντανό το όνειρο μιας ολόκληρης γενιάς!

Και όταν η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκριση στα τελικά του Euro U21, έπειτα από 25 χρόνια αναμονής, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας είχε κάθε λόγο να αισθάνεται ότι έβαλε φαρδιά - πλατιά τη δική του υπογραφή στην ιστορία.

Το γκολ που κράτησε ζωντανό το όνειρο

Το ρολόι έδειχνε καθυστερήσεις. Η Ισλανδία προηγούνταν με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και η ελληνική ομάδα βρισκόταν μπροστά στο φάσμα του αποκλεισμού. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει.

Μόνο που οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Ταουσιάνη δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Ο Κυριόπουλος έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωστούλας που είχε ακολουθήσει τη φάση, βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το 1-1 στο 90+1΄ έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση. Και από εκεί στη διαδικασία των πέναλτι, όπου ο Νίκος Μπότης πραγματοποίησε την καθοριστική επέμβαση και η Ελλάδα επικράτησε με 5-4.

Μία πρόκριση που έβαλε τέλος σε αναμονή 25 ετών (!) και στέλνει ξανά την Εθνική Ελπίδων στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Για την ιστορία, ο Κωστούλας ξεκίνησε την αναμέτρηση με την Ισλανδία ως δεξιός μπακ. Κι όταν η ομάδα του χρειάστηκε ένα γκολ, εκείνος βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή, σε θέση εκτελεστή και συνδέθηκε με τα δίχτυα!

Τα πρώτα βήματα στον Ολυμπιακό και η ευρωπαϊκή κορυφή

Γεννημένος στις 8 Φεβρουαρίου 2005, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού.

Εκεί διαμορφώθηκε ως ποδοσφαιριστής. Στο Ρέντη έμαθε να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων και εκεί άρχισε να δημιουργεί το δικό του όνομα.

Η παρουσία του στις «ερυθρόλευκες» ακαδημίες συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο υποδομών.

Την κατάκτηση του UEFA Youth League το 2024. Υπήρξε (μαζί με τον αδερφό του Μπάμπη) βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Μίλαν με 3-0 στον τελικό.

Δεν ήταν μία επιτυχία που ήρθε από το...πουθενά.

Είχαν προηγηθεί δύο διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας με την Κ19 του Ολυμπιακού, τις σεζόν 2022-23 και 2023-24, ενώ ο νεαρός αμυντικός είχε πάρει τις πρώτες του παραστάσεις και από το ανδρικό ποδόσφαιρο, μέσω της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών στη Super League 2.

Η πορτογαλική εμπειρία και τα μαθήματα της Ρίο Άβε

Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε η πρώτη μεγάλη αλλαγή περιβάλλοντος. Ο Ολυμπιακός τον έστειλε δανεικό στη Ρίο Άβε, δίνοντάς του την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του εκτός Ελλάδας.

Για έναν ποδοσφαιριστή μόλις 19 ετών, η μετακόμιση στην Πορτογαλία αποτελούσε μία σημαντική πρόκληση. Διαφορετικό πρωτάθλημα, διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία, νέες απαιτήσεις και η ανάγκη να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον μακριά από όσα είχε συνηθίσει.

Ο χρόνος συμμετοχής του στην πρώτη ομάδα της Ρίο Άβε δεν ήταν μεγάλος. Κατέγραψε τέσσερις επίσημες εμφανίσεις, τρεις στο πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε και στην ομάδα Κ23 του πορτογαλικού συλλόγου.

Η εμπειρία στην Ιβηρική, είχε τη δική της αξία.

Γνώρισε από κοντά το ποδόσφαιρο μιας χώρας με παράδοση στην ανάδειξη και εξέλιξη νεαρών παικτών, αποκτώντας παραστάσεις που δύσκολα θα είχε συγκεντρώσει παραμένοντας αποκλειστικά στο περιβάλλον των ελληνικών ακαδημιών.

Δεν ήταν μία σεζόν εκτόξευσης. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ενηλικίωσης.

Ο κρητικός «γάμος» και η καθιέρωση στον ΟΦΗ

Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε το καλοκαίρι του 2025.

Ο ΟΦΗ κινήθηκε για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό και στις 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στον σύλλογο του Ηρακλείου, με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μία κίνηση με ξεκάθαρη προοπτική.

Ο Κωστούλας αναζητούσε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσε να αποκτήσει σταθερό χρόνο συμμετοχής σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του, επένδυσε σε έναν νεαρό Έλληνα αμυντικό με ευρωπαϊκές παραστάσεις και σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Και η συνεργασία άρχισε να αποδίδει.

Την πρώτη του σεζόν στην Κρήτη, ο 21χρονος κατέγραψε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων τις 27 ως βασικός, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 2.300 αγωνιστικά λεπτά.

Αριθμοί που αποτυπώνουν την αλλαγή στην ποδοσφαιρική του καθημερινότητα.

Από τις περιορισμένες ευκαιρίες στην Πορτογαλία, πέρασε σε μία ομάδα όπου μπορούσε να αποκτήσει ρυθμό, συνέχεια και ουσιαστική εμπειρία.

Και τη φετινή σεζόν συνεχίζει να αποτελεί ενεργό κομμάτι των Ομιλητών, έχοντας συμμετοχές τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Ο κρητικός «γάμος» αποδείχθηκε μία επιλογή που τον βοήθησε να κάνει το επόμενο βήμα.

Το εθνόσημο και το πιο γλυκό γκολ

Η διαδρομή του Κωνσταντίνου Κωστούλα με το εθνόσημο, ξεκίνησε πριν από την παρουσία του στην Εθνική Ελπίδων.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις ηλικιακές κατηγορίες Κ17, Κ19 και Κ21, ακολουθώντας μία σταθερή πορεία στις μικρές εθνικές ομάδες.

Η παρουσία του στην Εθνική ομάδα Κ21, είναι η συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε από μικρή ηλικία και πλέον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το γκολ απέναντι στην Ισλανδία ήταν το τέταρτο που καταγράφεται στην παρουσία του με την Εθνική Ελπίδων, αλλά αναμφίβολα και το πιο…γλυκό!

Γιατί άλλο πράγμα να σκοράρεις σε έναν αγώνα και άλλο να πετυχαίνεις ένα τέρμα που κρατά ζωντανή την προοπτική συμμετοχής σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Δύο αδέρφια, διαφορετικοί δρόμοι, το ίδιο ποδοσφαιρικό DNA

Ο Μπάμπης και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, δεν ακολουθούν την ίδια διαδρομή.

Ο πρώτος έχει ήδη μετακομίσει στη...Μέκκα του ποδοσφαίρου και σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο δεύτερος χτίζει βήμα - βήμα την καριέρα του στην Ελλάδα, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει τη χαρά της ευρωπαϊκής κορυφής σε επίπεδο Νέων και τις απαιτήσεις ενός ξένου πρωταθλήματος.

Κοινός παρονομαστής, εκτός από το επώνυμο, είναι η ποδοσφαιρική τους ανατροφή.

Πρόκειται για τους γιους του Θανάση Κωστούλα, άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού.

Ενός ποδοσφαιριστή που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών και είχε συμμετάσχει στη σπουδαία πορεία της Εθνικής Ελπίδων μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1998.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Κωνσταντίνος έρχεται να συνδέσει ξανά το οικογενειακό όνομα με μία σημαντική επιτυχία της ίδιας εθνικής ομάδας.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν αρκέστηκε στην παρουσία του. Έβαλε την υπογραφή του σε μία από τις καθοριστικότερες φάσεις της πρόκρισης.

Και αν ο μικρότερος αδερφός του έχει ήδη κερδίσει τα φώτα της δημοσιότητας στην Αγγλία, ο Κωνσταντίνος φρόντισε να υπενθυμίσει πως η οικογένεια Κωστούλα έχει κι άλλες ποδοσφαιρικές ιστορίες να αφηγηθεί.

Το γκολ στη Λεωφόρο δεν ήταν απλώς μία προσωπική δικαίωση. Ήταν η πιο γλυκιά ανταμοιβή μιας διαδρομής που συνεχίζεται.

Και κυρίως, μία στιγμή θα θυμάται για πάντα ως απολύτως δική του!