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Η Εθνική U21 προκρίθηκε στο Euro μετά από 25 χρόνια και… κομμάτι από την πίτα της επιτυχίας, πηγαίνει στην απόφαση της ΕΠΟ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Από το 2002 είχε να χαρεί η Εθνική Ελπίδων πρόκριση σε τελική φάση Euro U21. Στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ισλανδία, πανηγύρισε τη μεγάλη επιστροφή η οποία θα γίνει 25 χρόνια μετά. Η Ελλάδα επιστρέφει και στα ταλέντα της, πέρα από την ανδρών.

Για να το πετύχει αυτό χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες. Ένας απ’ αυτούς είναι και η απόφαση της ΕΠΟ για υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών στην ενδεκάδα, σε κάθε αγώνα Κυπέλλου.

Μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι δύο παίκτες γεννημένοι από το 2004 και μετά στον αγωνιστικό χώρο για κάθε ομάδα. Σε πολλούς αυτό το μέτρο φάνηκε μάταιο. Ίσως και ενοχλητικό γιατί άλλαζε πλάνα προπονητών, διαφοροποιούσε δεδομένα αγώνων. Όμως, η πράξη έρχεται να αποδείξει τη σημασία του.

Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Από τη στιγμή που η ΕΠΟ αποφάσισε υποχρεωτική συμμετοχή νεαρού ή νεαρών στην ενδεκάδα, πολλά απ’ τα παιδιά της Ελπίδων άρχισαν να παίρνουν λεπτά σε αγώνες. Εκεί τους είδε ο κόσμος, εκεί πολλά απ’ αυτά τα ταλέντα κέρδισαν ευκαιρίες για έξτρα συμμετοχές και σε άλλες διοργανώσεις.

Ο Μπότης για παράδειγμα, πλέον αγωνίζεται στο εξωτερικό. Με τον Ολυμπιακό είχε 2 συμμετοχές την περασμένη σεζόν και ήταν στο Κύπελλο.

Ο Κωστούλας ήταν βασικός σε 9 ματς του ΟΦΗ στη μεγαλειώδη πορεία του προς την κατάκτηση του τροπαίου την περασμένη σεζόν.

Ο Κάτρης έχει αγωνιστεί φέτος και στα 3 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 8 συμμετοχές με τους «πράσινους» και τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Ο Καλογερόπουλος έπαιξε σε 5 αναμετρήσεις του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν για το συγκεκριμένο θεσμό.

Ο Αλεξίου φέτος έχει συνολικά 2 ματς. Είναι και τα 2 στο Κύπελλο με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο Κοντούρης ήταν βασικός και στα 3 παιχνίδια Κυπέλλου του Παναθηναϊκού ως τώρα.

Ο Γκούμας στον Λεβαδειακό, έκανε 7 συμμετοχές την περασμένη σεζόν και έπαιξε και στη μοναδική φετινή της ομάδας της Βοιωτίας.

Παπακανέλλος έχει σε 4 ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης, σχεδόν ίδια λεπτά συμμετοχής που έχει σε 9 εμφανίσεις στη Super League.

Κάτι ανάλογο έχει πετύχει ο Ταξιάρχης Φίλων. 401’ συμμετοχής σε 5 αγώνες Κυπέλλου του Λεβαδειακού την περασμένη σεζόν, 342’ στο Πρωτάθλημα σε 10 ματς.

Ο Μπακούλας έχει κάνει 2 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και οι δύο στο Κύπελλο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια του είναι με την ομάδα Β’.

Ο Μπρέγκου έχει αγωνιστεί σε ένα 90λεπτο ως τώρα στη σεζόν με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Ήταν το ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα.

Ο Καλοσκάμης έχει δώσει 4 αγώνες συνολικά στη σεζόν για την ΑΕΚ. Οι 3 για το Κύπελλο και ο 1 για το Super Cup.

Ακόμη και ο Μύθου που έχει ρόλο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι σταθερός στο Κύπελλο με 3 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο.

Αυτά τα παιδιά, αγωνίστηκαν στο ματς της Λεωφόρου με την Ισλανδία. Δεν είναι απλά… περαστικοί απ’ το ρόστερ της Ελπίδων. Στην πράξη λοιπόν, φαίνεται η επιτυχία του μέτρου που πήρε η Ομοσπονδία, για την ανάδειξη και την εξέλιξη των ταλέντων. Βοηθώντας έμπρακτα την Εθνική U21.