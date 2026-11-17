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Από τα ασπρόμαυρα του PAOK Academy σε αυτά της Γιουβέντους. Ο Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, γιος του Σέρτζιο, ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στα social media, απ' όταν ήταν παιδάκι, φορώντας φανέλα του Δικεφάλου.

Μπορεί η οικογένεια Κονσεϊσάο να βρίσκεται πλέον αρκετά χρόνια μακριά από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν ξεχνά την αγάπη που εισέπραξε από την πόλη και τον ΠΑΟΚ.

Το διάστημα που ο πατέρας Σέρτζιο ήταν παίκτης του Δικεφάλου περί του 2010, ο μικρός Φρανσίσκο έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στην ασπρόμαυρη ακαδημία.

Μία από τις σπάνιες φωτογραφίες του με την φανέλα του ΠΑΟΚ δημοσίευσε σήμερα (17/11) ο ίδιος στα social media, δείχνοντας την πορεία του, από τα πρώτα χρόνια, μέχρι την τωρινή παρουσία στην Γιουβέντους.

Από τα ασπρόμαυρα του PAOK Academy σε αυτά της Γιουβέντους για τον Κονσεϊσάο jr, ο οποίος πλέον αγωνίζεται μεταξύ των κορυφαίων σε επίπεδο Serie A.