Ενδιαφέρον από ομάδες κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων συγκεντρώνει ο Τάσος Δουβίκας, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του, προσελκύοντας την προσοχή συλλόγων από την Αγγλία και τη Γερμανία.

Ο 27χρονος φορ πραγματοποιεί μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ σε 11 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, οι επιδόσεις του στο Champions League είναι εξίσου εντυπωσιακές, καθώς έχει πετύχει έξι τέρματα σε τέσσερις αγώνες, γεγονός που τον έχει φέρει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των σκόρερ.

Η αγωνιστική του παρουσία δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε από τον προπονητή της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος έχει εκφραστεί επανειλημμένα με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Έλληνα διεθνή.

Παράλληλα, ο Δουβίκας πρόσφατα ανανέωσε τη συνεργασία του με την ιταλική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο που έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercatoweb», σύλλογοι τόσο από την Premier League όσο και από την Bundesliga παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μάλιστα, φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πλευρά της Κόμο, προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανότητες μιας ενδεχόμενης μεταγραφής.

Παρόλα αυτά, η διοίκηση της ιταλικής ομάδας εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της. Προς το παρόν, δεν υπάρχει διάθεση παραχώρησής του, καθώς ο Δουβίκας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού της ομάδας.