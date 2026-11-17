Εκτός της λίστας των 25 ποδοσφαιριστών που δήλωσε η Τότεναμ για τη φετινή Premier League έμεινε ο Ριτσάρλισον, με τον Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό να βρίσκεται πλέον εκτός ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Εκτός της λίστας των 25 ποδοσφαιριστών που δήλωσε η Τότεναμ για τη φετινή Premier League έμεινε ο Ριτσάρλισον, με τον Βραζιλιάνο διεθνή επιθετικό να βρίσκεται πλέον εκτός ομάδας του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Ο 29χρονος φορ είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον λονδρέζικο σύλλογο, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει το περασμένο καλοκαίρι νέα ομάδα μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Teamtalk» η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς στο τέλος της σεζόν λήγει το συμβόλαιο του και δεν θέλει το καλοκαίρι ν' αποχωρήσει ελεύθερος, χωρίς κάποιο ποσό να μπει στα ταμεία του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως ήδη η Τραμπζονπόρ, που το καλοκαίρι έκανε τη μεγάλη μεταγραφική έκπληξη με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, με τους «Σπερς» να μη ζητούν πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Την περασμένη σεζόν, πάντως, ο Ριτσάρλισον σημείωσε 12 γκολ, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της Τότεναμ να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Premier League.