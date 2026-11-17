Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ότι πιο επικίνδυνο είχε να παρουσιάσει η Σερβία στο Πανθεσσαλικό με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας να τον χαρακτηρίζουν φωτεινό παράδειγμα.

Συγκεκριμένα, ο σχολιαστής της δημόσιας τηλεόρασης της Σερβίας (RTS) Ράντε Μπογκντάνοβιτς, ξεχώρισε μόλις δυο ποδοσδφαιριστές στο χθεσινό παιχνίδι με την Ελλάδα, τον διεθνή σέντερ φορ της ΑΕΚ και τον γκολκίπερ Τζόρτζε Πέτροβιτς. «Ο Πέτροβιτς είναι ένα φωτεινό σημείο, αν μιλάμε σε ατομικό επίπεδο. Φωτεινό σημείο είναι και ο Λούκα Γιόβιτς, γιατί η Σερβία παίζει με δέκα παίκτες. Ο Γιόβιτς έκανε εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο», ανέφερε αρχικά ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε την προσπάθεια που κατέβαλε ο Γιόβιτς και τις απαιτήσεις του ρόλου του στην αναμέτρηση.

«Γνωρίζω πολύ καλά πόση δύναμη και ενέργεια χρειάζεται για να επιστρέφεις μέχρι το κέντρο, να συμμετέχεις στο παιχνίδι, να γυρίζεις πίσω, να σουτάρεις, να πέφτεις και να συνεχίζεις να παίζεις. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες σε πολλές θέσεις, όμως ορισμένοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν πάρα πολύ και καλύπτουν την έλλειψη ποιότητας των υπολοίπων».

Η τοποθέτηση του Μπογκντάνοβιτς προκάλεσε την αντίδραση της παρουσιάστριας, η οποία του ζήτησε να διευκρινίσει ποιον ποδοσφαιριστή θεωρούσε ουσιαστικά απόντα από την αναμέτρηση. «Όποιος παρακολουθεί το παιχνίδι και γνωρίζει ποδόσφαιρο, θα διαπιστώσει ότι παίξαμε με δέκα παίκτες, ότι έναν ποδοσφαιριστή δεν τον είχαμε στον αγωνιστικό χώρο. Το είπα από την αρχή: Η Σερβία δεν μπορεί να παίζει με δύο σέντερ φορ», κατέληξε ο Σέρβος σχολιαστής αποφεύγοντας να αναφερθεί ονομαστικά.

Οι αριθμοί του Γιόβιτς στο ματς

Όπως προείπαμε, ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ότι πιο επικίνδυνο είχε να παρουσιάσει η εθνική Σερβίας επιθετικά ενώ έχει βαθμολογηθεί από το sofascore με 7 . Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ, αγωνίστηκε 65' λεπτά, με τον Παούνοβιτς να τον αντικαθιστά στα μέσα του δευτέρου ημηχρόνου για να περάσει στο ματς τον Τάντιτς. Ο Γιόβιτς, ήταν κινητικός έχοντας ένα σουτ που κόντραρε και μπλόκαρε ο Μανδάς, 79% ακρίβεια στις πάσες (11/14), 2/3 (67%) μακρινές μπαλιές, 2(2) επιτυχ. ντρίμπλες, 23 επαφές, 2 κερδισμένα φάουλ, 5 χαμένες κατοχές και 4/5 κερδισμένες μονομαχίες. Ηταν μέσα στο κλίμα και το πνεύμα του αγώνα, ότι πιο δραστήριο ειχε η Σερβία μπροστά αλλά δεν τροφοδοτήθηκε με επάρκεια και δεν απείλησε ουσιαστικά.