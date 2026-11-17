Σύμφωνα με το BasketNews, η Ζάλγκιρις αποφάσισε να κρατήσει τον Κίναν Έβανς έως το τέλος της σεζόν, μετά την επιστροφή του στην ομάδα από τον δανεισμό στους Λόντον Λάιονς.

Η Ζάλγκιρις είχε υπογράψει τον Έβανς με συμβόλαιο 1+1 ετών το καλοκαίρι του 2026 σύμφωνα με τους Λιθουανούς, προτού τον δανείσει στο Λονδίνο, όπου αναμενόταν να ανακτήσει τον ρυθμό του μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Στα τέλη Οκτωβρίου όμως, η λιθουανική ομάδα ανακάλεσε τον δανεισμό του και ο παίκτης επέστρεψε στο Κάουνας. Μετά την επιστροφή του, ο Έβανς αγωνίστηκε σε τέσσερα παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 4.8 PIR σε 18 λεπτά συμμετοχής. Η επιστροφή του συνέπεσε με σερί πέντε νικών για την Ζάλγκιρις, η οποία αποφάσισε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Οι Λόντον Λάιονς πάντως δεν θα μείνουν «παραπονεμένοι», μιας και η Ζάλγκιρις αποφάσισε να στείλει δανεικό τον 19χρονο πόιντ γκαρντ Ντομίνικας Γκρούνκις στην ομάδα της Αγγλίας.