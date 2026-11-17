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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 19:00 και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στις 22:00. Στη Superbet, οι δύο αναμετρήσεις συνοδεύονται από τέσσερις ενισχυμένους συνδυασμούς για πόντους, ασίστ και ριμπάουντ, με αποδόσεις που φτάνουν το 4.70!*

Δύο εκτός έδρας προκλήσεις, μία βραδιά γεμάτη ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναζητούν νίκες μακριά από το κοινό τους, σε παιχνίδια όπου ο έλεγχος του ρυθμού, η αμυντική συγκέντρωση και οι αποφάσεις στις κρίσιμες κατοχές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το πρώτο τζάμπολ γίνεται στις 19:00 με το Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Στις 22:00, τη σκυτάλη παίρνει το Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη αποστολή με στόχο το διπλό!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου | 19:00

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με ζητούμενο να επιβάλει το παιχνίδι του και να βρει ισορροπία στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η σωστή κυκλοφορία της μπάλας μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές εκτελέσεις, ενώ ο έλεγχος των ριμπάουντ θα περιορίσει τις δεύτερες ευκαιρίες της Μακάμπι. Οι γηπεδούχοι, από την πλευρά τους, θέλουν να πιέσουν, να προκαλέσουν λάθη και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους στο ανοιχτό γήπεδο.

Στη Superbet, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ατομικές επιδόσεις τεσσάρων πρωταγωνιστών.

Φουρνιέ και Μίλερ-ΜακΙντάιρ σε Super Ενισχυμένη Απόδοση 4.00*!

Το σκοράρισμα του Εβάν Φουρνιέ συνδυάζεται με τη δημιουργία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ:

Evan Fournier Over 16.5 πόντους.

Codi Miller-McIntyre Over 5.5 ασίστ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 3.25 σε 4.00*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον 17 πόντοι από τον Φουρνιέ και τουλάχιστον 6 ασίστ από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Βεζένκοφ και Τζόουνς σε ενισχυμένη απόδοση 4.70*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός της αναμέτρησης συνδέει πόντους και ριμπάουντ:

Sasha Vezenkov Over 20.5 πόντους.

Tyrique Jones Over 5.5 ριμπάουντ.

Ενισχυμένη απόδοση από 4.20 σε 4.70*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον 21 πόντους από τον Βεζένκοφ και τουλάχιστον 6 ριμπάουντ από τον Τζόουνς.

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση σε όλες τις παραπάνω επιλογές.

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός: Πράσινη πρόκληση στην Ιταλία!

Τρίτη 17 Νοεμβρίου | 22:00

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, με στόχο μία νίκη που θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια.

Οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν την πίεση της έδρας, να προστατεύσουν την μπάλα και να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα των Ιταλών. Η συνέπεια στα ριμπάουντ και η δημιουργία καλών προϋποθέσεων στην επίθεση μπορούν να καθορίσουν την πορεία της αναμέτρησης.

Η Βίρτους θέλει να δώσει τον δικό της ρυθμό και να δυσκολέψει κάθε κατοχή των φιλοξενούμενων, σε ένα παιχνίδι με απαιτήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Φρανσίσκο σε πόντους και ασίστ με Super Ενισχυμένη Απόδοση 4.00*!

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρίσκεται στο επίκεντρο ενός Super Ενισχυμένου συνδυασμού που αφορά δύο πλευρές του παιχνιδιού του:

Sylvain Francisco Over 13.5 πόντους.

Sylvain Francisco Over 4.5 ασίστ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 3.30 σε 4.00*!

Για την επιβεβαίωση χρειάζονται τουλάχιστον 14 πόντοι και 5 ασίστ από τον Φρανσίσκο.

Ναν και Γιαμπουσέλε σε ενισχυμένη απόδοση 4.00*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός του Βίρτους – Παναθηναϊκός περιλαμβάνει:

Kendrick Nunn Over 18.5 πόντους.

Guerschon Yabusele Over 4.5 ριμπάουντ.

Ενισχυμένη απόδοση από 3.60 σε 4.00*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον 19 πόντους από τον Ναν και τουλάχιστον 5 ριμπάουντ από τον Γιαμπουσέλε.

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση σε όλες τις παραπάνω επιλογές.

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Το πρόγραμμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου:

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**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.