Η αισιοδοξία για την πρόωρη επιστροφή του Σαντιάγκο Έσε φαίνεται πως υποχωρεί μετά τα τελευταία τεστ, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να εξετάζει δύο εναλλακτικές για τη μεσαία γραμμή ενόψει Ηρακλή.

Ο τραυματισμός του Σαντιάγκο Έσε εξακολουθεί να προβληματίζει τον Ολυμπιακό, καθώς τα τελευταία τεστ του Αργεντινού μέσου φαίνεται πως περιορίζουν τις πιθανότητες να επιστρέψει νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο διάστημα.

Ο Έσε τραυματίστηκε στις 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, αποχωρώντας στο 56ο λεπτό. Οι εξετάσεις έδειξαν κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, με την αρχική εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Τις επόμενες ημέρες δημιουργήθηκε αισιοδοξία ότι η αποθεραπεία του θα μπορούσε να εξελιχθεί ταχύτερα, επιτρέποντάς του να επιστρέψει περίπου 15 ημέρες νωρίτερα. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες από τα τεστ του δεν ενισχύουν αυτό το ενδεχόμενο, με αποτέλεσμα η επιστροφή του να παραμένει αβέβαιη.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, καθώς οι Φρόιλερ και Πουέρτα επιστρέφουν από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, έχοντας επιβαρυνθεί από τα ταξίδια.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξετάζει δύο λύσεις. Η πρώτη είναι η χρησιμοποίηση του Σιπιόνι στη μεσαία γραμμή, προκειμένου να καλυφθεί το κενό του Έσε.

Η δεύτερη περιλαμβάνει τη μετατόπιση του Τσικίνιο στη θέση «8», με έναν εκ των Φρόιλερ ή Πουέρτα δίπλα του. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ζότα ή ο Φορτούνης θα μπορούσε να αγωνιστεί πίσω από τον επιθετικό.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών στις τελευταίες προπονήσεις, με τον Ολυμπιακό να αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.