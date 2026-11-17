Στην πρωτεύουσα του Κατάρ βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η Εθνική Παίδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 και ο επίσημος λογαριασμός της ομοσπονδίας στα social media δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βόλτα των παικτών στην Ντόχα.

Η «Γαλανόλευκη» θα πάρει μέρος για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η αποστολή της ομάδας εκμεταλλεύτηκε τις ημέρες μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για να κάνει μια βόλτα στην πόλη όπου φιλοξενείται. Στο ολιγόλεπτο «βλογκ» που ανάρτησε στους επίσημους λογαριασμούς της η ομοσπονδία, οι νεαροί ποδοσφαιριστές μας μάς παίρνουν μαζί τους στην πρώτη έξοδο του συνόλου.

Πρωταγωνιστές είναι οι Κώστογλου του ΠΑΟΚ και ο Σιώζιος του Ολυμπιακού, καθώς η κάμερα ακολουθεί τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος σε μια αγορά της πόλης. Μάλιστα, μαζί με την ξενάγηση, φαίνεται πως οι ποδοσφαιριστές του κυρίου Παπαδάκη λαμβάνουν μαθήματα για τα γεράκια, το χαρακτηριστικό πτηνό του Κατάρ. Η κορυφαία στιγμή του βίντεο είναι όταν ένας από τους ποδοσφαιριστές βρίσκει μια μικρή μινιατούρα του τροπαίου και τονίζει στην κάμερα ότι αυτός είναι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ: «Να το κατακτήσουμε!».

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Παίδων ξεκινούν την Τετάρτη 19/11 κόντρα στην Αίγυπτο στις 18:00. Ακολουθούν οι αγώνες κόντρα στον Παναμά (22/11, 14:30) και το Κατάρ (25/11, 16:30), για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.