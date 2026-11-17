Η Aston Martin Dreadnought θα ηγηθεί της προσπάθειας της βρετανικής εταιρείας στο Ράλι Ντακάρ του 2027, με τρία αυτοκίνητα και μια εντυπωσιακή σύνθεση οδηγών. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και οδηγός της Aston Martin Aramco, Φερνάντο Αλόνσο, θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή ράλι Σεμπαστιάν Λεμπ και τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή Rally-Raid, Λούκας Μοράες.

Η αγωνιστική έκδοση της Aston Martin Dreadnought, ενός στρατιωτικών προδιαγραφών οχήματος που αρχικά δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ψηφιακή χρήση, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της στην έρημο Σαχάρα τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η επιστροφή του Αλόνσο σηματοδοτεί την πρώτη του συμμετοχή στο Ντακάρ έπειτα από επτά χρόνια. Για τον Ισπανό, ο οποίος έχει πανηγυρίσει 32 νίκες σε Grand Prix της Formula 1, ο συγκεκριμένος αγώνας παραμένει μια ανοιχτή αγωνιστική πρόκληση.

Ο Αλόνσο, που επέκτεινε το μακροχρόνιο συμβόλαιό του με την Aston Martin Aramco ώστε να αγωνιστεί στη Formula 1 και το 2027, δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται δύο νίκες στις 24 Ώρες του Λε Μαν, μία στις 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, αλλά και συμμετοχή στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

Η επιστροφή του Αλόνσο επτά χρόνια μετά

Ο Ισπανός γνωρίζει ήδη τις απαιτήσεις των αγώνων rally-raid, καθώς συμμετείχε στο Ντακάρ το 2020, τερματίζοντας 13ος στη γενική κατάταξη.

Στο τιμόνι της Dreadnought θα έχει ξανά δίπλα του τον συμπατριώτη του Μαρκ Κομά, πέντε φορές νικητή του Ντακάρ στην κατηγορία των μοτοσικλετών.

Ο Κομά ήταν συνοδηγός του Αλόνσο και στην πρώτη του συμμετοχή, όταν το ισπανικό πλήρωμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην όγδοη ειδική διαδρομή, δείχνοντας τις δυνατότητές του στους αγώνες της ερήμου.

Το Ντακάρ θα αποτελέσει την εκκίνηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγωνιστικού προγράμματος για τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή το 2027. Μετά τον αγώνα θα ακολουθήσουν οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 και ένα εξαντλητικό καλεντάρι 24 Grand Prix, το οποίο θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά δέκα αγώνες Sprint.

Ο Αλόνσο δήλωσε: «Αφού αποφάσισα να συνεχίσω να αγωνίζομαι στη Formula 1 με την Aston Martin Aramco, σκέφτηκα πολύ σοβαρά το Ντακάρ. Τελικά, η απόφαση έγινε απλή. Ήθελα να αποδεχθώ πλήρως την πρόκληση και να συμμετάσχω τόσο στη Formula 1 όσο και στο Ράλι Ντακάρ την ίδια χρονιά.

»Το 2020, το Ντακάρ ήταν μία από τις πιο απαιτητικές και απολαυστικές εμπειρίες της καριέρας μου. Τρέφω τεράστιο σεβασμό για αυτόν τον αγώνα και για τους ειδικούς που έχουν καταφέρει να τον κατακτήσουν.

»Το γεγονός ότι θα έχω ξανά δίπλα μου τον Μαρκ είναι πολύ σημαντικό. Με την Aston Martin, την Prodrive, τον Σεμπαστιάν και τον Λούκας διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα.

»Η Formula 1 παραμένει η προτεραιότητά μου. Ωστόσο, είμαι οδηγός αγώνων και τέτοιες προκλήσεις είναι ο λόγος που αγαπώ τους αγώνες. Ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε».