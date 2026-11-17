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Η Άρσεναλ έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Νταβίντ Ράγια για την επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2030, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να εξασφαλίζει αυξημένες αποδοχές.

Η Άρσεναλ προχωρά στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Ράγια, διατηρώντας στο δυναμικό της έναν από τους βασικούς ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του The Athletic, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία επί της αρχής για την επέκταση της συνεργασίας τους, με το νέο συμβόλαιο να έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030 και να προβλέπει αυξημένες αποδοχές για τον Ισπανό τερματοφύλακα.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Ράγια ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο οι «κανονιέρηδες» επιθυμούν να εξασφαλίσουν την παραμονή του για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.

Οι σημερινές αποδοχές του 31χρονου υπολογίζονται στις 140.000 λίρες εβδομαδιαίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 7,3 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Το νέο συμβόλαιο αναμένεται να προβλέπει περαιτέρω αύξηση, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό.

Ο Ισπανός έχει καθιερωθεί ως βασικός τερματοφύλακας της Άρσεναλ και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού του Αρτέτα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Η ανανέωσή του εντάσσεται στην προσπάθεια του συλλόγου να διατηρήσει τον βασικό κορμό της ομάδας, προσφέροντας μακροχρόνια συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πλέον, απομένει η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και η επίσημη ανακοίνωση, ώστε να επισημοποιηθεί η συμφωνία που θα κρατήσει τον Ράγια στο Λονδίνο έως το 2030.