Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν τις τελευταίες τους ανάσες, αφού μέχρι το τέλος του έτους ακολουθεί ένα πρόγραμμα - «βουνό» σε όλες τις διοργανώσεις.

Το πρώτο κομμάτι της σεζόν έχει κυλήσει κάτι παραπάνω από ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης στην Stoiximan Super League και παράλληλα έχει το απόλυτο σε Superbet Κύπελλο Ελλάδος και Conference League, καταλαμβάνοντας και εκεί -σε ισοβαθμία όμως- την πρώτη θέση.

Τις προηγούμενες ημέρες οι «πράσινοι» πήραν κάποιες τελευταίες ανάσες στα πλαίσια της διακοπής του Πρωταθλήματος, όμως εδώ και λίγα 24ωρα οι ποδοσφαιριστές του Νίστρουπ έχουν επιστρέψει στο Κορωπί (απόντων των διεθνών) και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το επόμενο και… γεμάτο δράση διάστημα.

Από την επόμενη Κυριακή (22/11) μέχρι και το τέλος του 2026, το «Τριφύλλι» θα κληθεί να δώσει 9 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει ντέρμπι (με Ολυμπιακό για το Κύπελλο και ΠΑΟΚ για το Πρωτάθλημα), τρεις πολύ δύσκολες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις (με Νόρτζελαντ - Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον εντός) και μερικά ακόμα… επικίνδυνα ματς στο Πρωτάθλημα.

Παρότι βρίσκεται σε όλες τις διοργανώσεις στην κορυφή, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πως δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες, ειδικά εντός των συνόρων, αφού ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι η κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά μετά το 2010.

Το καλό για τον Νίστρουπ και τους συνεργάτες του είναι ότι το ρόστερ είναι γεμάτο ποιότητα και λύσεις σε κάθε θέση -παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη- και υπάρχουν μεγάλες προσωπικότητες που μπορούν να βγουν μπροστά και να «καθαρίσουν» αγώνες.

Εφόσον οι «πράσινοι» βγουν... αλώβητοι και σε αυτόν τον «μαραθώνιο», μετά θα υπάρξει και η απαραίτητη μεταγραφική ενίσχυση, ώστε ο Δανός τεχνικός να έχει ακόμα περισσότερες επιλογές για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος του 2026:

22/11: Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (Πρωτάθλημα)

26/11: Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (Conference League)

29/11: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (Πρωτάθλημα)

2/12: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

6/12: Παναθηναϊκός - Άρης (Πρωτάθλημα)

10/12: Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (Conference League)

13/12: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Πρωτάθλημα)

17/12: Παναθηναϊκός - Μπράιτον (Conference League)

20/12: Παναθηναϊκός - Ηρακλής (Πρωτάθλημα)