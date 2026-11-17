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Θέση για τη βεβήλωση του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου πήρε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για πράξη ντροπής και ασέβειας.

Σήμερα (16/11) το πρωί βρέθηκε βανδαλισμένο το σημείο επί της Αγίου Δημητρίου που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του νεαρού φίλου του Δικεφάλου, Νάσου Κωνσταντίνου, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2017.

Μετά τις ΚΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ, ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η βεβήλωση του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου είναι μια πράξη ντροπής και ασέβειας και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο.

Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι κάποιοι αδυνατούν να σεβαστούν ακόμη και τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του εξαιτίας της τυφλής οπαδικής βίας.

Η μνήμη του Νάσου δεν θα σβήσει ποτέ!».