Ο ρούκι των Μαϊάμι Χιτ, Ράιαν Κόνγουελ, έκανε δήλωση με την οποία εκθειάζει με εντυπωσιακό τρόπο τον ηγέτη της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Εντυπωσιασμένος από τον Γιάννη και τις... αρετές του φαίνεται πως είναι ο Κόνγουελ, και δεν το κρύβει. Ο ρούκι των Χιτ, που πέτυχε 14 πόντους απέναντι στους Ρόκετς, δήλωσε ότι δεν έχει ξαναπαίξει με τέτοιον συμπαίκτη, και ότι όλοι είναι... ευγνώμονες που παίζουν μαζί του!

«Η βαρύτητα που έχει ως παίκτης είναι τρελή. Δεν έχω παίξει ποτέ με παίκτη τέτοιας εμβέλειας. Το να βλέπω τα διαφορετικά πράγματα που κάνει με ή χωρίς την μπάλα και πώς οι ομάδες εστιάζουν πάντα πάνω του, το κάνει ευκολότερο για όλους μας. Όλοι είμαστε ευγνώμονες που είμαστε απλώς στην ομάδα μαζί του», είπε συγκεκριμένα ο Κόνγουελ.

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