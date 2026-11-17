Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, έχοντας μπροστά του πέντε αγώνες σε 13 ημέρες. Το Καραϊσκάκη αποτελεί το μεγάλο του πλεονέκτημα, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να στρέφει την προσοχή στον Ηρακλή.

Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Ολυμπιακός, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις μέσα σε μόλις 13 ημέρες.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των «ερυθρόλευκων» είναι ότι τέσσερα από αυτά τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο Καραϊσκάκη, με μοναδική εκτός έδρας αποστολή το παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στο συγκεκριμένο διάστημα περιλαμβάνονται οι αναμετρήσεις με Ηρακλή, Μίλαν, Άρη, Παναθηναϊκό για το Κύπελλο και ΑΕΚ.

Ωστόσο, η έδρα δεν έχει προσφέρει μέχρι τώρα την απαιτούμενη ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δυσκολευτεί σε αρκετά παιχνίδια του πρωταθλήματος, ενώ η πίεση για την αποφυγή νέων βαθμολογικών απωλειών ενδέχεται να επηρεάζει την απόδοσή τους.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει ζητήσει απόλυτη συγκέντρωση στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, θέλοντας οι παίκτες του να μη σκέφτονται από τώρα το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μίλαν. Άλλωστε, ο Ηρακλής έχει ήδη δυσκολέψει σημαντικά Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Η προετοιμασία γίνεται με την επιπλέον δυσκολία της επιστροφής των διεθνών. Οι Έλληνες διεθνείς αναμένεται να προπονηθούν αύριο, ενώ οι Πουέρτα και Γκονσάλες επιστρέφουν έχοντας επιβαρυνθεί από μακρινά ταξίδια.

Παράλληλα, τα τελευταία τεστ του Έσε δημιούργησαν επιφυλακτικότητα για το ενδεχόμενο να επιστρέψει νωρίτερα από τον τραυματισμό του. Αυτό, σε συνδυασμό με την καταπόνηση του Πουέρτα, φέρνει τον Σιπιόνι στο προσκήνιο ως πιθανή επιλογή για την αρχική ενδεκάδα απέναντι στον Ηρακλή.