Η Αϊντχόφεν κατέθεσε την πρώτη της πρόταση στη Νάπολι για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τους Ιταλούς να εξετάζουν ποδοσφαιριστή της ολλανδικής ομάδας ως πιθανό αντικαταστάτη του Βέλγου.

Η Αϊντχόφεν προχωρά τις προσπάθειες για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, καταθέτοντας αρχική πρόταση ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ στη Νάπολι, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με τη De Telegraaf ο 35χρονος Βέλγος μέσος, με 128 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έξι μήνες. Η Νάπολι, ωστόσο, αναμένεται να αξιώσει μεγαλύτερο ποσό από εκείνο που προσφέρουν οι Ολλανδοί.

Οι επαφές ανάμεσα στην PSV και τον Ντε Μπρόινε βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, με τον ποδοσφαιριστή να εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του τον Ιανουάριο.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του φαίνεται πως παίζει η οικογένειά του, καθώς επιθυμεί να εγκατασταθεί στο βελγικό Λίμπουργκ, γεγονός που καθιστά την Αϊντχόφεν ελκυστική επιλογή λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας.

Την ίδια στιγμή, η Νάπολι εξετάζει ήδη την επόμενη ημέρα. Όπως αποκάλυψε επίσης η De Telegraaf στο μεταγραφικό της προσκήνιο βρίσκεται ο Σβεν Μάινενς, ποδοσφαιριστής της PSV, ο οποίος φέρεται να αποτελεί πιθανή λύση για την αντικατάσταση του Ντε Μπρόινε.

Έτσι, οι δύο σύλλογοι ενδέχεται να βρεθούν σε διαπραγματεύσεις για δύο διαφορετικές μεταγραφές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία για καμία από αυτές.