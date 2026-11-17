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Με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με την αναμενόμενη αποστολή θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στο σύνολο του Όντεντ Κάτας στην Κύπρο για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σε αυτή σε σχέση με το ματς κόντρα στον Άρη είναι οι Τζόουνς και Ντάνστον, που πήραν τις θέσεις των Αντώνη Καραγιαννίδη και Τζορτζ Πάπας, με τον δεύτερο να μην είναι δηλωμένος μάλιστα στην Euroleague.

Φυσικά εκτός θα είναι και πάλι οι τραυματίες Ζαν Μοντέρο και Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν είναι ακόμα έτοιμος.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον