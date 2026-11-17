Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη Βραζιλία Κ20 πραγματοποίησε ο 18χρονος Ρομπίνιο Τζούνιορ, γιος του άλλοτε αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν, πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη με 9-0 επί του Περού.

Το επώνυμο Ρομπίνιο επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα γενιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ αγωνίζεται ως δανεικός στην Τζένοα από τη Σάντος, με την οποία διατηρεί συμβόλαιο έως το 2031.

Ο νεαρός επιθετικός έχει ήδη σημειώσει τρία γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές με την Κ20 της ιταλικής ομάδας, ενώ έχει πάρει ευκαιρίες και στη Serie A.

Ο 18χρονος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, βραζιλιάνικη και ιταλική, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει μία από τις δύο εθνικές ομάδες. Παρότι έχει εκφράσει την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη Βραζιλία, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να φορέσει στο μέλλον τη φανέλα της Ιταλίας.

Στο ντεμπούτο του με τη Βραζιλία Κ20 χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να σκοράρει δύο φορές, πρώτα με κεφαλιά και στη συνέχεια με αριστερό σουτ.

Δείτε το βίντεο με τα δύο γκολ του Ρομπίνιο Τζούνιορ: