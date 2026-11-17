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Ο Γκιγιόμ Βιζάντ αναφέρθηκε στη δυναμική του Άρη ενόψει του αγώνα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (18/11, 20:00) για την 8η αγωνιστική του Eurocup.

Ο προπονητής της Λε Μαν χαρακτήρισε πρόκληση το αυριανό ματς και τον Άρη ως μία από τις ομάδες που ξεχωρίζουν αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, λόγω και των αποτελεσμάτων του.

«Το παιχνίδι κόντρα στον Άρη, στην έδρα του, θα αποτελέσει άλλη μια πολύτιμη εμπειρία για την ομάδα. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, καθώς κέρδισε πρόσφατα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην έδρα της» είπε αρχικά ο Γάλλος προπονητής και πρόσθεσε: «Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς να ανταποκριθούμε στο επίπεδο ανταγωνισμού που θα μας επιβάλουν».

Στιούαρτ: «Με την ίδια συγκέντρωση και νοοτροπία»

Από την πλευρά των παικτών δηλώσεις έκανε ο Κάρλος Στιούαρτ. Ο 23χρονος Αμερικανός γκαρντ σκοράρει 11,9 πόντους κατά μέσο όρο φέτος στο Eurocup, είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στη Λε Μαν.

«Προσεγγίζουμε το παιχνίδι της Τετάρτης με την ίδια νοοτροπία που έχουμε σε κάθε αναμέτρηση: παραμένοντας συγκεντρωμένοι, προετοιμαζόμενοι σωστά και όντας έτοιμοι να αγωνιστούμε» σημείωσε αρχικά ο άσος της γαλλικής ομάδας και κατέληξε:

«Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή θέση για να κερδίσουμε».