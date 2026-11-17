Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Σάο Ζοάο ντε Βερ στην Πορτογαλία, με τους ποδοσφαιριστές να παραμένουν απλήρωτοι για δύο μήνες και να προχωρούν σε αποχή από τις προπονήσεις.

Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Σάο Ζοάο ντε Βερ, ομάδα της τρίτης κατηγορίας της Πορτογαλίας, με πρόεδρο της ποδοσφαιρικής εταιρείας (SAD) τον πρώην διεθνή Βραζιλιάνο Ντάνι Άλβες.

Τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν εισπράξει τους μισθούς Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Η κατάσταση έφτασε στα άκρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όταν οι παίκτες αποφάσισαν να απέχουν από την προπόνηση, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού Τύπου, οι οικονομικές δυσκολίες έχουν επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών, με κάποιους να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο έξωσης από τις κατοικίες τους.

Η διοίκηση της Σάο Ζοάο ντε Βερ επιβεβαίωσε τις οφειλές, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στο μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών του Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι γίνονται προσπάθειες για την εξόφληση των ποδοσφαιριστών το συντομότερο δυνατό, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τα προβλήματα φέρονται να επηρεάζουν και το τεχνικό επιτελείο, με προπονητή της ομάδας τον πρώην διεθνή Βραζιλιάνο Σάντρο Ρανιέρι.

Την ίδια στιγμή, η Σάο Ζοάο ντε Βερ βρίσκεται στην ένατη και προτελευταία θέση του πρώτου ομίλου της Liga 3, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Πλέον, οι ποδοσφαιριστές αναμένουν συγκεκριμένες ενέργειες από τη διοίκηση, καθώς οι διαβεβαιώσεις για την εξόφληση των οφειλών δεν συνοδεύονται μέχρι στιγμής από σαφές χρονοδιάγραμμα.