Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την Εθνική Ελβετίας και τιμήθηκε για την προσφορά του, σε μια αναμέτρηση που συνδυάστηκε με εντυπωσιακή νίκη επί της Σκωτίας.

Ο Ρέμο Φρόιλερ έγραψε το όνομά του στην ιστορία της Εθνικής Ελβετίας, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές με το εθνόσημο και μπαίνοντας σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών.

Ο 34χρονος μέσος του Ολυμπιακού έγινε μόλις ο όγδοος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας του που καταφέρνει να φτάσει σε τριψήφιο αριθμό διεθνών συμμετοχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του στην εθνική ομάδα.

Η σημαντική αυτή στιγμή ήρθε στην αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Σκωτία για το Nations League, στις 16 Νοεμβρίου, στο Σεν Γκάλεν. Ο Φρόιλερ φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, οδηγώντας την ομάδα του σε μια επιβλητική νίκη με 4-0.

Πριν από την έναρξη του αγώνα, η Ελβετική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τίμησε τον έμπειρο μέσο για το επίτευγμά του, σε μια ιδιαίτερη τελετή. Μαζί του βραβεύτηκε και ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, ο οποίος έφτασε τις 150 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Η βραδιά είχε και έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς η σύζυγός του, Κριστίνα, και τα αγαπημένα του πρόσωπα βρέθηκαν κοντά του για να μοιραστούν τη σημαντική αυτή στιγμή της καριέρας του.

Για τον Ολυμπιακό, η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή με 100 διεθνείς συμμετοχές αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της εμπειρίας που διαθέτει στη μεσαία γραμμή του. Ο Φρόιλερ επιστρέφει πλέον στις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων», έχοντας προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Η εκατοστή συμμετοχή, το περιβραχιόνιο του αρχηγού, η βράβευση και η νίκη με 4-0 συνέθεσαν μια βραδιά που θα έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του Ελβετού μέσου.