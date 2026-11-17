Eντυπωσιακός μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο 21χρονος Γάλλος (Νο.7), λύγισε τον 20χρονο Ισπανό (Νο.10) με 4-6, 6-2, 6-2 και έγινε ο πρώτος τενίστας γεννηθείς από το 2004 και μετά που σημειώνει νίκη στη διοργάνωση. Και οι δύο παίκτες εμφανίζονται για πρώτη φορά στο σπουδαίο ραντεβού της ATP.
Ο Φις μπήκε ξανά στο... κόλπο της πρόκρισης, ενώ ο ο Χόδαρ έχει λιγοστές ελπίδες πρόκρισης μετά τις δύο σερί ήττες.
Στις 21.30 θα μονομαχήσουν Σάσα Ζβέρεφ-Μπεν Σέλτον και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αμερικανό: αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, εξασφαλίζει από σήμερα την παρουσία του στα ημιτελικά. Σε αυτή την περίπτωση, μένει οριστικά εκτός ο Χόδαρ.
Ο Ζβέρεφ περνάει με νίκη σε straight sets, αλλά αν επικρατήσει με 2-1, όλα είναι ανοιχτά για την Πέμπτη (19/11).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έχει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον 24χρονο Αμερικανό!
✅ First man born in 2004 to win a #NittoATPFinals match ✅ First Frenchman to win a match in singles at this event since 2011 ✅ First-ever win at this event Match point as Fils overcomes Jodar in Turin! https://t.co/9mmPCG9rEh— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2026