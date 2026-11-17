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Ο Αρτούρ Φις γύρισε το ματς με τον Ραφαέλ Χόδαρ και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο ATP Finals.

Eντυπωσιακός μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο 21χρονος Γάλλος (Νο.7), λύγισε τον 20χρονο Ισπανό (Νο.10) με 4-6, 6-2, 6-2 και έγινε ο πρώτος τενίστας γεννηθείς από το 2004 και μετά που σημειώνει νίκη στη διοργάνωση. Και οι δύο παίκτες εμφανίζονται για πρώτη φορά στο σπουδαίο ραντεβού της ATP.

Ο Φις μπήκε ξανά στο... κόλπο της πρόκρισης, ενώ ο ο Χόδαρ έχει λιγοστές ελπίδες πρόκρισης μετά τις δύο σερί ήττες.

Στις 21.30 θα μονομαχήσουν Σάσα Ζβέρεφ-Μπεν Σέλτον και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αμερικανό: αν καταφέρει να πάρει τη νίκη, εξασφαλίζει από σήμερα την παρουσία του στα ημιτελικά. Σε αυτή την περίπτωση, μένει οριστικά εκτός ο Χόδαρ.

Ο Ζβέρεφ περνάει με νίκη σε straight sets, αλλά αν επικρατήσει με 2-1, όλα είναι ανοιχτά για την Πέμπτη (19/11).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο έχει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον 24χρονο Αμερικανό!