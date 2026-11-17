Ο Βασίλης Βέργης γράφει γι' αυτά που έρχονται μετά τη μεγάλη πρόκριση της U21 στο Euro 2027

Η παρουσία του προέδρου της ΕΟΕ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη μεγάλη ρεβάνς των Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία, μόνο τυχαία δεν ήταν. Τόσο ο Ισίδωρος Κούβελος όσο και τα άλλα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που παρακολούθησαν το παιχνίδι έχουν επενδύσει πολλές από τις ελπίδες της ΕΟΕ πάνω στις... Ελπίδες με στόχο την παρουσία της ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028!

Απόλυτα έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΕΟΕ το ύψος του πριμ που έχει ήδη αποφασίσει ότι θα προσφέρει στην ομάδα των Ελπίδων -η οποία οδήγησε το ελληνικό ποδόσφαιρο έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος- αν καταφέρει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το πριμ -κίνητρο να φτάσει το ένα εκατ. ευρώ, όμως ας περιμένουμε να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το σίγουρο είναι ότι οι διοικούντες την ΕΟΕ εκτιμούν πως η U21 έχει σοβαρές ελπίδες να οδηγήσει για 2η φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο στους Ο.Α. Η 1η ήταν το 2004 όταν η Ελλάδα συμμετείχε ως διοργανώτρια χώρα στην Αθήνα. Το 2028 στο Λος Άντζελες θα πάρουν μέρος συνολικά 12 ομάδες στο ποδοσφαιρικό τουρνουά των ανδρών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη την πρόκριση θα κερδίσουν οι τρεις πρώτες ομάδες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U21 η τελική φάση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αλβανία και τη Σερβία τον ερχόμενο Ιούνιο/Ιούλιο 2027.

Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιμένουν με ανάλογη της ΕΠΟ μεγάλη ανυπομονησία την κλήρωση της 26ης Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι. Ποντάρουν πολλά σε μια εξαιρετική παρουσία της ομάδας στα τελικά και θεωρούν ότι αν προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα υπάρξει ξεσηκωμός και από τους Έλληνες ομογενείς στις ΗΠΑ.

Στα τελικά με τα δύο «κανόνια» της Μπράιτον

Τα καλά νέα πάντως δεν σταματούν στην πρόκριση για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Το ερχόμενο καλοκαίρι η ομάδα των Ελπίδων θα έχει μαζί της και τα δύο "κανόνια" της Μπράιτον.

Ο Στέφανος Τζίμας ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό του, είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στα παιχνίδια της αγγλικής ομάδας και φυσικά θα φωνάξει "παρών" στο Euro.

Η πιο σπουδαία είδηση πάντως, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Ομοσπονδία, είναι ότι και το "θωρηκτό" Μπάμπης Κωστούλας, μέλος της Εθνικής ομάδας των Ανδρών, εξέφρασε την επιθυμία να παίξει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U21, γεγονός που θα δυναμώσει αφάνταστα την ομάδα των Ελπίδων.

Η χρυσή φουρνιά της U21 έκανε την πρώτη υπέρβαση αλλά έχει τις δυνατότητες να πετύχει ακόμη σπουδαιότερα πράγματα.