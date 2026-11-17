Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέλαβε και επίσημα τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα στη Σερβία, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο του προέδρου της EuroLeague.

Ο θρύλος του σερβικού μπάσκετ συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 με τη «Φοιτητική Λίστα» και βρισκόταν στην 24η θέση του ψηφοδελτίου, το οποίο περιλάμβανε 250 υποψηφίους. Επικεφαλής του συνδυασμού ήταν ο Ίλια Σρντάνοβιτς, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Νόβι Σαντ.

Ο Μποντιρόγκα είχε στηρίξει δημόσια τις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και πορείες σε πόλεις της Σερβίας. Η υποψηφιότητά του εντάχθηκε στην προσπάθεια της «Φοιτητικής Λίστας» να εκπροσωπήσει στη Βουλή πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους.

Στην 15η κοινοβουλευτική περίοδο της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, ο Μποντιρόγκα ορκίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους 249 εκλεγμένους της λίστας. Η ορκωμοσία ακολούθησε τον έλεγχο των εκλογικών πιστοποιητικών και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

«Ορκίζομαι ότι θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως βουλευτής με αφοσίωση, εντιμότητα, ευσυνειδησία και πίστη στο Σύνταγμα, θα υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες και, με όλες μου τις γνώσεις και τις ικανότητες, θα υπηρετώ τους πολίτες της Σερβίας, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», ήταν ο όρκος.