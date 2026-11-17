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Ευχάριστα νέα για τον Μάικ Μενιάν στη Μίλαν, την ώρα που παραμένουν τα προβλήματα με Λόφτους-Τσικ και Τομόρι, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45).

Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Μίλαν μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μάικ Μενιάν, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Τουρκία για το Nations League.

Οι εξετάσεις του Γάλλου τερματοφύλακα δεν έδειξαν μυϊκή βλάβη, με το ιατρικό επιτελείο να εμφανίζεται αισιόδοξο ακόμη και για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Φροζινόνε, στις 22 Νοεμβρίου.

Αντίθετα, δυσκολότερη παραμένει η κατάσταση του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ. Ο Άγγλος μέσος συνεχίζει την αποθεραπεία του και αναμένεται να επανεκτιμηθεί σε περίπου δύο εβδομάδες, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την παρουσία του στο Φάληρο.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Φικάγιο Τομόρι, με τις τελευταίες πληροφορίες να τοποθετούν την πιθανή επιστροφή του στις 30 Νοεμβρίου, απέναντι στην Κάλιαρι.

Η Μίλαν ταξιδεύει στην Ελλάδα έχοντας συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της League Phase του Europa League, με τα αγωνιστικά προβλήματα να δυσκολεύουν την προετοιμασία της.