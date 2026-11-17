Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον καρπό του αριστερού του χεριού και μετά από επέμβαση που υποβλήθηκε στο σημείο, θα αναγκαστεί να μείνει στα «πιτς» για περίπου δύο μήνες.
Στη φετινή σεζόν στο κολλεγιακό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί σε τέσσερις αγώνες και έχει κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ και 0.8 κλεψίματα ανά 23.8 λεπτά.
Η ανακοίνωση του North Carolina: «Ο γκαρντ του North Carolina, Νέo Αβδαλάς, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση κατάγματος στον αριστερό καρπό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες».
North Carolina guard Neo Avdalas underwent surgery to repair a fractured left wrist and is expected to miss approximately two months. The sophomore from Kalamata, Greece, suffered the injury in Friday’s game against Georgia. https://t.co/jftMqu3ypg— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) November 17, 2026