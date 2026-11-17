Τέσσερις μήνες εκτός δράσης συμπλήρωσε ο Φιόντορ Τσάλοβ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του - Η μηνιαία «αναφορά» του στα social media, η πρόοδος της αποθεραπείας και οι ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές.

Ο Ρώσος φορ ήταν ο μεγάλος άτυχος (μαζί με τον Γιάννη Σαρρή) της φετινής προετοιμασίας του Δικεφάλου, καθώς μόλις στο πρώτο φιλικό, τραυματίστηκε σοβαρά, μπαίνοντας άμεσα στο χειρουργείο.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα πέρασαν τέσσερις ολόκληροι μήνες, με τον ίδιο να περιγράφει μέσα από τη μηνιαία του «αναφορά» στα social media, τα νεότερα από την αποθεραπεία του, αλλά και ξεχωριστές προσωπικές του στιγμές.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Φιόντορ Τσάλοβ, η αποθεραπεία του πήγε πίσω δύο εβδομάδες, ελέω διαφοράς στη μυϊκή δύναμη των δύο ποδιών του, τονίζοντας πως η «αποχή» από το ποδόσφαιρο τον επηρεάζει πολύ στον ψυχολογικό τομέα.

Την ίδια ώρα όμως, έστειλε και... μήνυμα επιστροφής, μετρώντας πλέον αντίστροφα για να «πατήσει» γήπεδο, γιορτάζοντας τις τελευταίες μέρες και τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, Σόνια.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Φέντορ Τσάλοφ στο Telegram:

«Ανάρρωση, 4 μήνες. Συχνά οι ποδοσφαιριστές συμβουλεύονται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προπόνηση και λιγότερο στα social media — οπότε δεν πρόσεξα καν πώς έχασα έναν ολόκληρο μήνα στην αναφορά μου.

Επανορθώνω λοιπόν από σήμερα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, μετακόμισα σε νέο σπίτι και άρχισα να τρέχω. Έπρεπε να ξεκινήσω να τρέχω δύο εβδομάδες αργότερα λόγω μιας διαφοράς στα πόδια μου. Το δεξί μου πόδι ήταν πιο αδύναμο (προτιμώ να λέω ότι το αριστερό μου πόδι ήταν απλώς πολύ δυνατό).

Φυσικά, αυτοί οι τέσσερις μήνες χωρίς ποδόσφαιρο μου φαίνονται πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Προσπαθώ να παρατηρήσω την πρόοδό μου, να παρακολουθώ τα συναισθήματά μου και τη σταδιακά εξασθενημένη δυσφορία μου. Αλλά μέσα μου, εξισορροπώ συνεχώς τις σκέψεις για το ποδόσφαιρο με την ικανότητα να δίνω στον εαυτό μου όσο χρόνο χρειάζεται το σώμα μου για να αναρρώσει.

Παρακολουθώ όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, αναλύω τα παιχνίδια από απόσταση και ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στο γήπεδο. Πρόσφατα γιορτάσαμε επίσης τα πρώτα γενέθλια της κόρης μου, της Σόνια. Ο χρόνος εδώ κυλάει τόσο γρήγορα».