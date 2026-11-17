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Ο Πεπ Γκουαρντιόλα δίνει το «παρών» στο παιχνίδι της Ντουμπάι με την Αναντολού Εφές στην «Coca-Cola Arena».

Η Ντουμπάι φιλοξενεί αυτή τη στιγμή την Αναντολού Εφές στην «Coca-Cola Arena» για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Στο παιχνίδι δίνει το «παρών» και ένας… ξεχωριστός καλεσμένος. Πιο συγκεκριμένα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι, παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση.

Μάλιστα, οι γηπεδούχοι του έδωσαν και μία φανέλα με το όνομά του και τον αριθμό «4».

Δείτε την ανάρτηση: