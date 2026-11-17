Ο Τορνίκε Σενγκέλια αγωνίζεται για 14η σεζόν στην Euroleague και φέτος φοράει την φανέλα της Ντουμπάι. Ο Γεωργιανός συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στην διοργάνωση και έφτασε ακόμα ένα μεγάλο milestone.
Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 12η αγωνιστική ο 35χρονος έφτασε στους 4.000 πόντους στην Euroleague.
«4.000 ΠΟΝΤΟΙ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ! Ένα ακόμα απίστευτο ορόσημο για τον Τόκο!» έγραψε η Ντουμπάι στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτηση:
4,000 EUROLEAGUE POINTS AND COUNTING! 🔥🏀 Another incredible milestone for Toko! 👏🤍 https://t.co/3XXbIiwyuX— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 17, 2026