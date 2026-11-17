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Ο Τορνίκε Σενγκέλια συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στην Euroleague, καθώς έφτασε τους 4.000 πόντους στην διοργάνωση.

Ο Τορνίκε Σενγκέλια αγωνίζεται για 14η σεζόν στην Euroleague και φέτος φοράει την φανέλα της Ντουμπάι. Ο Γεωργιανός συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στην διοργάνωση και έφτασε ακόμα ένα μεγάλο milestone.

Πιο συγκεκριμένα, στο παιχνίδι απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 12η αγωνιστική ο 35χρονος έφτασε στους 4.000 πόντους στην Euroleague.

«4.000 ΠΟΝΤΟΙ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ! Ένα ακόμα απίστευτο ορόσημο για τον Τόκο!» έγραψε η Ντουμπάι στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση: