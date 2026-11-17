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Ανησυχία στον Ολυμπιακό για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Νιγηρίας με την Τανζανία (0-0), για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στην ενδεκάδα των «Super Eagles», ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου αντιμετώπισε ενοχλήσεις που δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Μάλιστα, στο 52ο λεπτό υπήρξε προσωρινή διακοπή λόγω του προβλήματος που αντιμετώπιζε, με τον Νιγηριανό διεθνή να συνεχίζει αρχικά το παιχνίδι.

Στα τελευταία λεπτά, όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Ο Ονιεμαέτσι φάνηκε να κουτσαίνει και στο 82ο λεπτό αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Όλα Άινα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη φύση και τη σοβαρότητα του τραυματισμού, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού.

Οι Πειραιώτες αναμένουν νεότερα από το ιατρικό επιτελείο της εθνικής Νιγηρίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τη Νιγηρία να μην καταφέρνει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε απέναντι στην Τανζανία.