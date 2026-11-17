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Ο Τσους Μπουένο βρέθηκε καλεσμένος στο Business Sport Forum προκειμένου να μιλήσει για το επιχειρηματικό πλάνο της διοργάνωσης και την πιθανή έναρξης μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας από το NBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρτίσαμε ένα σχέδιο αρκετά γρήγορα, με επιθετικό χρονοδιάγραμμα, και με απόλυτη διαφάνεια. Η αγορά το δέχτηκε πολύ θετικά. Έχουμε μιλήσει με περισσότερους από 50 επενδυτές που ήθελαν να επενδύσουν εδώ. Αυτό που ήθελα ήταν να δημιουργήσω ένα σχέδιο που θα αναδείξει την EuroLeague.

Η EuroLeague και το EuroCup δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Έχουμε λίστα αναμονής με άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν.

Δεν θέλαμε διαμάχες σχετικά με τη διακυβέρνηση ή εσωτερικές συγκρούσεις. Το βασικό ήταν να συντονιστούμε και να προχωρήσουμε σύμφωνα με ένα σχέδιο. Όλα εγκρίθηκαν και ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Υπάρχει ισχυρή ταυτότητα, ισχυρή κοινότητα, ισχυρή παράδοση. Κάτι τέτοιο δεν χτίζεται σε μια νύχτα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι θα αποφέρουμε σχεδόν 3.6 δισεκατομμύρια στους συλλόγους τα επόμενα δέκα χρόνια» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τις συζητήσεις με το NBA και τις δύο προσεγγίσεις: «Το Plan Α μας είναι η EuroLeague. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε προτάσεις. Πρέπει πάντα να ακούμε και να εξετάζουμε ιδέες. Είμαστε μια εταιρεία ανοιχτή σε όλους. Αν έρθουν, θα υπάρχουν τέσσερις λίγκες, όχι δύο.

Εκείνοι εννοούν ότι αν εμείς βγάζουμε 100, αυτοί βγάζουν 300. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Έχω τα νούμερά μου υπό έλεγχο. Στην περίπτωσή μας, αν κερδίσετε 100, κερδίζετε 100, και δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Ο καθένας έχει το δικό του μοντέλο. Το δικό μας είναι πολύ σαφές και χωρίς κινδύνους.

Τα ευρωπαϊκά ταλέντα είναι τα καλύτερα ταλέντα στο ΝΒΑ, ενώ εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους οπαδούς»