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Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Λεϊβίν Κουρζαβά, βάζοντας τέλος σε μια ποδοσφαιρική διαδρομή 16 ετών, γεμάτη τίτλους και σημαντικές στιγμές.

Ο 34χρονος Γάλλος αριστερός μπακ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, έχοντας συνδέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Κουρζαβά ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Μονακό, προτού μετακομίσει το 2015 στο Παρίσι. Εκεί παρέμεινε για εννέα χρόνια, κατακτώντας 19 τρόπαια και αποτελώντας μέλος μιας ομάδας που κυριάρχησε στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια αναζήτησε νέες ποδοσφαιρικές εμπειρίες, αγωνιζόμενος στην Πορτογαλία με τη Μποαβίστα, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 μετακόμισε στην Ινδονησία για λογαριασμό της Περσίμπ Μπαντούνγκ.

Με την τελευταία του ομάδα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πριν μείνει ελεύθερος και τελικά αποφασίσει να ολοκληρώσει την καριέρα του.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Κουρζαβά φόρεσε 13 φορές τη φανέλα της Γαλλίας, σημειώνοντας ένα γκολ, απέναντι στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έπειτα από 16 χρόνια στα γήπεδα, ο πρώην διεθνής αμυντικός αποχαιρετά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα με σημαντικές διακρίσεις.

Δείτε το βίντεο με το οποίο ο Κουρζαβά ανακοίνωσε την απόσυρσή του: