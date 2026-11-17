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Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπεσίκτας κόντρα στη Ρεάλ για την 12η αγωνιστική της Euroleague (18/11, 19:00) στάθηκε στην ποιότητα των Μαδριλένων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες επιθέσεις στην Εuroleague, μια ομάδα που ξέρει πώς να τιμωρεί ακόμα και τα πιο μικρά λάθη. Επομένως, πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας, ειδικά εκείνα που γίνονται χωρίς πίεση από τον αντίπαλο.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι παίζουμε εναντίον μιας ομάδας η οποία, στα τελευταία επτά παιχνίδια της, έχει αντιμετωπίσει αντιπάλους που βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

Επίσης, πρέπει να εκτελούμε τα σουτ μας με αυτοπεποίθηση και να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται».