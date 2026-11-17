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Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γουέιν Ρούνεϊ, αποκαλύπτοντας τις σοβαρές δυσκολίες ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 41χρονος παλαίμαχος επιθετικός μίλησε στο podcast Life At The Midpoint της Γκάμπι Λόγκαν για μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία οι μεγάλες ποδοσφαιρικές επιτυχίες συνοδεύονταν από έντονη ψυχολογική πίεση και προσωπικές δυσκολίες.

Παρότι είχε κατακτήσει σημαντικούς τίτλους με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είχε παντρευτεί την Κολίν και είχε αποκτήσει τον πρώτο του γιο, Κάι, ο Ρούνεϊ αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από εκείνη που έβλεπε ο κόσμος.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές που η ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά, φτάνοντας στο σημείο να αντιμετωπίσει ακόμη και αυτοκτονικές σκέψεις.

Αρχικά, προσπαθούσε να κρατήσει τις δυσκολίες του μακριά από τη δημοσιότητα και το οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς δεν ήθελε να δείξει αδυναμία. Η πίεση της αναγνωρισιμότητας και η συνεχής έκθεση αποτελούσαν επιπλέον βάρος στην καθημερινότητά του.

«Ένιωθα πάντα άνετα μέσα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά σε ό,τι αφορά όλα τα υπόλοιπα, δυσκολευόμουν πραγματικά πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει αυτή την περίοδο είχαν η σύζυγός του και η μητέρα του, στις οποίες μίλησε ανοιχτά, προτού αναζητήσει τη βοήθεια ειδικού ψυχικής υγείας.

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε ότι, κοιτάζοντας πίσω, δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς μια περίοδος γεμάτη επαγγελματικές επιτυχίες και σημαντικά οικογενειακά γεγονότα αποδείχθηκε τόσο δύσκολη σε προσωπικό επίπεδο.

Η εξομολόγηση του Ρούνεϊ αναδεικνύει μια πλευρά του επαγγελματικού αθλητισμού που συχνά παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπενθυμίζοντας ότι η επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα δεν αποτελούν εγγύηση προσωπικής ευτυχίας.