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Τις ευχαριστίες της προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, εξέφρασε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, μέσα από ανάρτησή της στα social media.

H ισραηλινή ομάδα δημοσίευσε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο X, καλωσορίζοντας τον Κύπριο Πρόεδρο και ευχαριστώντας τον για τη φιλοξενία στην Κύπρο.

«Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, κύριε Νίκο Χριστοδουλίδη, Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε στην όμορφη χώρα σας», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τις χαρακτηριστικές κίτρινες και μπλε καρδιές, στα χρώματα του συλλόγου, με την ομάδα να εκφράζει δημόσια την εκτίμησή της για τη φιλοξενία που έτυχε στην Κύπρο, δίνοντας μάλιστα και μια φανέλα με το όνομα του.

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