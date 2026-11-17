Ενα από το κέντρο του Βεζένκοφ, ένα από τη γωνία του Φουρνιέ κι ένα στην εκπνοή του Τζόζεφ άφησαν ξερή τη Μακάμπι χαρίζοντας στον Ολυμπιακό μια νίκη (95-97) από το πουθενά στην Κύπρο. Τρελή εμφάνιση από τον Βεζένκοφ στο σπίτι του (37π. 9ρ. 6/10τρ.).

Ο Ολυμπιακός πήρε την ματσάρα της χρονιάς. Οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα παιχνίδι που φαινόταν πως είχαν τον έλεγχο, έμειναν από δυνάμεις στο 4ο δεκάλεπτο, με την Μακάμπι να αγκαλιάζει τη νίκη και τον Βεζένκοφ να ισοφαρίζει με ένα τρίποντο από το κέντρο που θα μνημονεύεται για καιρό. Στο έξτρα πεντάλεπτο η ομάδα του λαού βρέθηκε στο +4 (95-91) 16'' πριν το φινάλε, ωστόσο ο Φουρνιέ με τρίποντο από την γωνία και ο Τζόσεφ με σουτ από την κορυφή, χάρισαν τη νίκη στους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 9-3 και παρέμεινε στην κορυφή της Euroleague, την ώρα που η Μακάμπι έπεσε στο 3-9.

Ο Ολυμπιακός σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6.75μ. (18/39τρ.), μοίρασε 26 ασίστ για 17 λάθη, με τους Πειραιώτες να δείχνουν άρνηση στο να χάσουν. Ο Σάσα Βεζένκοφ έπαιζε στο σπίτι του, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να «οργιάζει» στο παρκέ. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ, με 6/10τρ. με τον Φουρνιέ να συμπληρώνει 16 πόντους με 5 ασίστ και 7 λάθη. Απο μηχανής θεός ο Κόρι Τζόσεφ με 14 πόντους και 5 ασίστ, γεμάτη εμφάνιση του Ουόρντ με 7π. 5ρ. 6ασ.

Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Κάτας που αυτοκτόνησε ο Κίτον Ουάλας μέτρησε 18 πόντους με 4/10τρ. με τον Τζίμι Κλαρκ να συμπληρώνει 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Στους 12π. σταμάτησε ο Μαντάρ που έχει πάρει τραγική απόφαση στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Έφερε το ματς στα μέτρα τους ο Ολυμπιακός και πήρε διψήφια διαφορά

Mε τον Ντάνστον βασικό ο Ολυμπιακός εκκίνησε την αναμέτρηση, με τον Μάνταρ να ανοίγει το σκορ και τους «ερυθρόλευκους» να απαντά με 5-0 για το 2-5 στο 2’. Οι Πειραιώτες επέβαλλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, ανέβασαν το σερί τους στο 10-0 (2-10 στο 3’) με τον Ντάνστον να βρίσκει τους πρώτους του πόντους μέσα από την ρακέτα (4-12 στο 4’). Ο Ουόρντ έδινε ενέργεια στο παιχνίδι της ομάδας του Μπαρτζώκα (5π. 3ρ.), με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 9π. για το +13 (6-19 στο 6’) του Ολυμπιακού που έκανε ότι ήθελε στο παρκέ. Ο Τάις με την είσοδο του έδωσε λύσεις για την ομάδα του λαού (9-19 στο 7’), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φέρει το ματς εκεί ακριβώς που ήθελαν και τον Τζόσεφ να συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι (9-22 στο 7’). Η ομάδα του Κάτας έβγαλε αντίδραση με 7-0 σερί μειώνοντας στο -6 (16-22 στο 8’), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το δεκάλεπτο στο +10 (18-28) δια χειρός Φουρνιέ.

Διατήρησε εύκολα το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, άνοιξε το rotation o Μπαρτζώκας

Ο Βεζένκοφ κυριαρχούσε στο παρκέ (13π.) με τον Ολυμπιακό να διατηρεί σε διψήφια επίπεδα το προβάδισμα του (+11, 21-32 στο 12’). Ο Καμάρ Μπόλντγουιν έδωσε σκορ ερχόμενος από τον πάγκο (5π. 26-37), ο Βεζένκοφ συνέχισε το βιολί του (16π.), με την Μακάμπι να ανεβάζει την ένταση της στην άμυνα. Οι παίκτες του Κάτας μείωσαν στο -7 με τον Μάνταρ (32-39 στο 17’), με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν σκορ απ’ όλους τους ψηλούς (καλάθι Χολ για το 32-41), ενώ ο Τζόσεφ με τρίποντο επανέφερε την διαφορά σε διψήφια τιμή (+10, 34-44 στο 18’). Ο Νετζήπογλου με γκολ – φάουλ ανέβασε την διαφορά στο +13 (34-47 στο 19’), με τον Ολυμπιακό να κλείνει το ημίχρονο στο +13 (36-49), έχοντας επιβάλει τον ρυθμό του στο παιχνίδι.

Έβαλε πίεση στον Ολυμπιακό η Μακάμπι

Με πέντε σερί πόντους του Ντάνιελ Τάις μπήκε η Μακάμπι στο δεύτερο μέρος (41-49), με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 18π. (41-51 στο 22’). Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν το προβάδισμα τους σε διψήφια επίπεδα (43-53 στο 24’), με τον Μάνταρ να δίνει λύσεις στην ομάδα του «λαού» με 4 σερί πόντους (47-53 στο 25’). Ο Τζόσεφ έδωσε την απάντηση για τους Πειραιώτες (9π. 47-56), με τον Φουρνιέ να δίνει λύσεις από μακριά για το 49-59 στο 28’. Ο Κίτον Ουάλας με το πρώτο το σουτ μείωσε σε 52-59, με τον Κλαρκ να διαμορφώνει το 54-59 βάζοντας πίεση στους «ερυθρόλευκους». Ο Τζόουνς έδωσε λύση στον Ολυμπιακό, που είχε χάσει τελείως τον ρυθμό του επιθετικά, σκοράροντας μόλις 12π. στο τρίτο δεκάλεπτο.

Η Μακάμπι αγκάλισε τη νίκη, ο Βεζένκοφ απάντησε με τρίποντο από το... σπίτι του

Με 7-0 σερί μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο η Μακάμπι, φέρνοντας την αναμέτρηση σε απόλυτη ισορροπία (61-61) ύστερα από αρκετή ώρα. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση του, ο Ουάλας με τρίποντο έδωσε - μετά το πρώτο λεπτό - το προβάδισμα στην ομάδα του λαού, ενώ ο Κλαρκ έστειλε την διαφορά στο +6 (67-61 στο 33'), με το σερί των γηπεδούχων να ανεβαίνει στο 13-0. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό, με τον ποιντ-γκαρντ των «ερυθρολεύκων» να σκοράρει εκ νέου από μακριά για το 69-67 στο 34'. Ο Βεζένκοφ με 2/2β. έφτασε τους 20π. ισοφαρίζοντας σε 69-69, με τους Κόλσον και Σόρκιν να σκοράρουν μέσα από την ρακέτα για το +4 (73-69) της ομάδας του Κάτας. Η Μακάμπι με 7-0 σερί μετά το 69-69, διαμόρφωσε το 76-69 στο 37', βάζοντας δύσκολα πλέον στον Ολυμπιακό, που έδειχνε να μένει από δυνάμεις. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ μείωσε σε 76-72 στο 37' με τον Βούλγαρο φόργουορντ να αστοχεί σε καθοριστικό τρίποντο στο 38'. Ο Σόρκιν αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, ο Ουόρντ έκανε λάθος πάσα με τον Ουάλας να τον τιμωρεί για το 78-72 στο 39'. Ο Τζόσεφ με γρήγορη επίθεση μείωσε στο 78-74, οι παίκτες του Κάτας έκαναν λάθος με τον Βεζένκοφ να σκοράρει από την γωνία για το 78-77 με 37'' για το φινάλε. Ο Κλαρκ με λέι-απ έγραψε το 80-77 26'' πριν το τέλος, με τον Φουρνιέ να αστοχεί σε δύσκολο τρίποντο από την κορυφή και τον Χόαρντ να κερδίζει φάουλ στα 16''. Ο Αμερικανός της Μακάμπι με 2/2β. διαμόρφωσε το 82-77, με την ομάδα του λαού να αγκαλιάζει τη νίκη, με τον Ντόντα Χολ να απαντά με ζευγάρι βολών για το 82-79 8.5'' πριν το τέλος. Ο Μάνταρ σούταρε από μακριά κάνοντας έρμπολ, με 1.2'' να μένουν για το φινάλε. Ο Βεζένκοφ μίλησε ξανά στο φινάλε με απίθανο τρίποντο από την γωνία του κέντρου, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση (82-82).

Φουρνιέ και Τζόσεφ χάρισαν το διπλό στον Ολυμπιακό στο ματς της χρονιάς

Με τρίποντο του Βεζένκοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στο έξτρα πεντάλεπτο, με τον Ουάλας να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 85-85. Ο Βούλγαρος φόργουορντ με νέο τρίποντο έβαλε εκ νέου μπροστά τους «ερυθρόλευκους» (35π. 85-88 στο 42'), με τον Κόλσον να απαντά με σουτ από τα 6.75μ. για το 88-88. Φουρνιέ και Βεζένκοφ από την γραμμή των βολών έγραψαν το 88-90, με την ομάδα του Λαού να απαντά με 4-0 σερί για 92-90 στο 44'. Ο Βεζένκοφ με 1/2β. διαμόρφωσε το 92-91 στο 44'. Ο Ουάλας με τρίποντο «σκότωσε» τον Ολυμπιακό 28'' πριν το τέλος (95-91), με τον Φουρνιέ να απαντά με τρίποντο απότην γωνία για 95-94, 16'' πριν το τέλος του έξτρα πενταλέπτου. Ο Κόλσον έκανε λάθος, χάνοντας την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Μπαρτζώκας σχεδίασε την τελευταία επίθεση, ο Φουρνιέ πάσαρε την μπάλα στον Τζόσεφ, με τον Καναδό να σκοτώνει την Μακάμπι με τρίποντο από την κορυφή για το 95-97.

Τα δεκάλεπτα: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82, 95-97 (παρ.)

Δείτε το εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης