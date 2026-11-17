Οι τρεις άντρες πριν την εκκίνηση της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» στην Μπολόνια έστησαν ένα «πηγαδάκι» και τα είπαν για αρκετή ώρα.
Υπενθυμίζουμε πως Ομπράντοβιτς και Γκεραρντίνι ήταν μαζί στην Τουρκία και στη Φενέρμπαχτσε.
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Οι τρεις άντρες πριν την εκκίνηση της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» στην Μπολόνια έστησαν ένα «πηγαδάκι» και τα είπαν για αρκετή ώρα.
Υπενθυμίζουμε πως Ομπράντοβιτς και Γκεραρντίνι ήταν μαζί στην Τουρκία και στη Φενέρμπαχτσε.