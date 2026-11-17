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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε συνομιλία με τους Τζόρντι Μπερτομέου και Μαουρίσιο Γκεραρντίνι πριν το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βίρτους.

Οι τρεις άντρες πριν την εκκίνηση της αναμέτρησης του «τριφυλλιού» στην Μπολόνια έστησαν ένα «πηγαδάκι» και τα είπαν για αρκετή ώρα.

Υπενθυμίζουμε πως Ομπράντοβιτς και Γκεραρντίνι ήταν μαζί στην Τουρκία και στη Φενέρμπαχτσε.