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Χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση κόντρα στη Βίρτους. Αποστολή στην Ισπανία.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε να κόψει από την 12άδα του «τριφυλλιού» τους Γκραντ και Φαλ, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει ξανά στην αποστολή σε ματς της Euroleague.

Υπενθυμίζουμε πως οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Ιταλία με 14 παίκτες στην αποστολή τους, αφού ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (19/11, 20:00).

Εκτός είναι οι Λευτέρης Μαντζούκας, Δημήτρης Μωραΐτης και Γιάννης Κουζέλογλου, που δεν ταξίδεψαν στην Μπολόνια.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Καλαϊτζάκης, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Σλούκας, Χέιζ, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Λεσόρ, Χουάντσο, Μήτογλου