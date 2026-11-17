Ως ομιλητής στο «Marca Expansion Business Forum», ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ΝΒΑ Europe, καθώς και στις συζητήσεις της FIBΑ και του ΝΒΑ με τη Euroleague.

«Mιλάμε για την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων,» κατέθεσε ο παλαίμαχος Ισπανός διεθνής αναφορικά με την πρόθεση δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής Λίγκας, το ΝΒΑ Europe.

Ο Xόρχε Γκαρμπαχόσα πρόσθεσε πως πολλές ομάδες της Euroleague είναι πρόθυμες να μετακομίσουν στο ΝΒΑ Europe.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της FIBA Europe, Xόρχε Γκαρμπαχόσα, επισήμανε, μιλώντας στο «Marca Expansion Business Forum»:

Αρχικά, ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα υπογράμμισε: «Για να μπω κατευθείαν στο θέμα, βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλα αυτά παρουσιάζονται ως “ επανάσταση”, διότι αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να επιστρέφουμε στις ρίζες του αθλήματος και των διοργανώσεών του. Κάποιες φορές επιχειρείται να παρουσιαστεί το όλο ζήτημα ως μια νέα διοργάνωση που πηγάζει από μια μάχη για εξουσία ή για τον έλεγχο του «πεδίου». Στην πραγματικότητα, μιλάμε για την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί για όσα έγιναν σωστά και, κυρίως, για όσα έγιναν λάθος τα τελευταία 25 χρόνια. Όταν υπάρχει μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να καθορίσει το μέλλον ενός ολόκληρου αθλήματος μέσω μόλις 12 συλλόγων, η διεθνής Ομοσπονδία και οι εθνικές Ομοσπονδίες δεν μπορούν να αποδεχθούν μια τέτοια προσέγγιση. Δεν συμφωνούσα με αυτό, όταν ήμουν πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και δεν συμφωνώ ούτε τώρα. Μιλάμε για κάτι που παρουσιάζεται ως επαναστατικό: την ιδέα ότι όποιος κερδίζει ένα εθνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη -είτε στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα ή την Τουρκία- θα πρέπει να προκρίνεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. εν ακούγεται παράλογο, σωστά; Κι όμως, το μπάσκετ σήμερα δεν λειτουργεί έτσι. Αυτή η νέα διοργάνωση αποτελεί απλώς την κορυφή του παγόβουνου σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θέλουμε να επαναφέρουμε αρχές που εφαρμόζονται ήδη στο ποδόσφαιρο, το χάντμπολ και το βόλεϊ. Τα στοιχεία και τα επίπεδα των επενδύσεων δείχνουν ξεκάθαρα ότι το τρέχον σύστημα δεν αποδίδει».

Εν συνεχεία ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα τόνισε σχετικά με τις συζητήσεις με τη Euroleague:

«Αφιερώσαμε δύο χρόνια σε διαπραγματεύσεις με την EuroLeague, θέτοντας τρεις βασικές αρχές.

- Η πρώτη ήταν ο σεβασμός στο καλεντάρι των εθνικών ομάδων. Πρόκειται για τέσσερις αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν: δύο τον Νοέμβριο και δύο τον Φεβρουάριο.

- Το δεύτερο σημείο ήταν ότι τα εθνικά πρωταθλήματα θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

- Και το τρίτο ήταν η συνεργασία για τη δημιουργία μιας «πυραμίδας» διοργανώσεων, την οποία θα μπορούν να κατανοήσουν τόσο οι φίλαθλοι όσο και οι ίδιοι οι παίκτες. Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί γι' αυτό. Στη συνέχεια, εμφανίστηκε το NBA και μας δήλωσε ότι σέβεται και τις τρεις αυτές αρχές. Αν θέλω να επενδύσω σε μια ομάδα στο Τορεχόν ντε Αρδόθ, από όπου κατάγομαι, γιατί να το κάνω, όταν -ανεξάρτητα από το πόσο καλά τη διαχειρίζομαι, πόσα χρήματα επενδύω ή πόση υπομονή δείχνω- δεν θα μπορέσω ποτέ να αγωνιστώ στην κορυφαία διεθνή διοργάνωση; Το NBA έχει εκφράσει την επιθυμία να ανοίξει αυτή τη διοργάνωση, αξιοποιώντας το όνομά του, την εμπειρία του και τα αθλητικά κριτήρια. Και όταν ακούτε για μια συνάντηση στο Λονδίνο στην οποία συμμετέχουν έως και 100 επενδυτικά κεφάλαια, αυτό δεν είναι τυχαίο».

Ο πρόεδρος της FIBA Europe, Xόρχε Γκαρμπαχόσα, απάντησε στην ερώτηση «Πού έγκειται η επιχειρηματική ευκαιρία, όταν οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της Ευρώπης καταγράφουν ζημίες χρόνο με τον χρόνο;»: «Ακριβώς εκεί βρίσκεται η ευκαιρία. Έχουμε αποδεχτεί ως φυσιολογική μια κατάσταση όπου σύλλογοι, οι οποίοι λειτουργούν με δημόσιους προϋπολογισμούς, παρουσιάζουν ζημίες της τάξης του 50%. Το NBA, εδώ και δεκαετίες, αποφέρει κέρδη δισεκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, προς όφελος τόσο των ιδιοκτητών των ομάδων όσο και της ίδιας της διοργάνωσης. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερο θέαμα για τους φιλάθλους και καλύτερα συμβόλαια για τους παίκτες. Στόχος μας είναι η βελτίωση του μπάσκετ στο σύνολό του. Πρέπει να προσφέρεις στους φιλάθλους μια εμπειρία που μπορούν να απολαύσουν με τις οικογένειές τους, μια εμπειρία που να μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Και αν λάβουμε υπόψη το ιστορικό του NBA -έχοντας δημιουργήσει μία από τις πιο κερδοφόρες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως-, νομίζω ότι μπορούμε να τους δώσουμε το πλεονέκτημα της αμφιβολίας».

«Το 95% αυτής της επένδυσης θα παραμείνει στην Ευρώπη»

Ακολούθησε η ερώτηση: «Θα μπορούσε το «NBA Europe» να περιγραφεί ως μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία βασίζεται στις αρχές της FIBA, αλλά λειτουργεί με αμερικανικά πρότυπα;». Ο Γκαρμπαχόσα απάντησε: «Είναι μια πολύ εύστοχη περιγραφή. Και υπάρχει κάτι που έχουμε συζητήσει με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αθλητισμού: το 95% αυτής της επένδυσης θα παραμείνει στην Ευρώπη. Θα υπάρξουν κεφάλαια τόσο από την Ευρώπη όσο και από το εξωτερικό, τα οποία θα διαχειρίζονται άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχία. Αρκούσε και μόνο το γεγονός ότι το NBA εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Ευρώπη, ώστε η συζήτηση να μετατοπιστεί από τις ζημίες στο ποιος μπορεί να αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι επενδυτές εντόπισαν μια επιχειρηματική ευκαιρία».

Για να προσθέσει σχετικά: «Από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα brand που γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται το μπάσκετ με κερδοφόρο τρόπο. Από την άλλη, υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Εδώ στην Ισπανία, έχουμε τη Liga Endesa, την ACB, η οποία λειτουργεί σχετικά καλά. Υπάρχουν όμως πρωταθλήματα που δυσκολεύονται να βρουν κεντρικό χορηγό και να αναπτυχθούν. Συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα, παρόλο που βλέπουμε ότι δεν αποδίδουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, διάφορα αθλήματα και οργανισμοί συντονίζουν τα προγράμματά τους ώστε να αποφεύγουν τις επικαλύψεις κατά τη διάρκεια των σημαντικότερων διοργανώσεών τους. Το NBA, για παράδειγμα, δημιουργεί χώρο στο πρόγραμμά του για τον τελικό του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το χόκεϊ και το μπέιζμπολ έχουν επίσης τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές. Κατανοούν ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη ωφελεί τον αθλητικό κλάδο στο σύνολό του. Επιπλέον, το NBA έχει αφιερώσει δεκαετίες στην επέκτασή του διεθνώς -ιδιαίτερα στην Ασία και την Ευρώπη, και πλέον και στην Αφρική, σε συνεργασία με τη FIBA. Οι ίδιοι παίκτες θα αγωνίζονται εδώ και οι ίδιοι προπονητές θα βρίσκονται στους πάγκους. Θέλουμε αυτό να συμβαίνει υπό καλύτερες συνθήκες, ώστε η ανάπτυξη αυτή να ωφελεί τους πάντες.

Όταν ρωτήθηκε αν αποτελεί μειονέκτημα το ξεκίνημα σε πόλεις με λιγότερη μπασκετική παράδοση, όπως το Λονδίνο, ο Γκαρμπαχόσα είπε: «Μου φαίνεται διασκεδαστικό το ότι το Λονδίνο μάς φαντάζει «εξωτικό», όταν μόλις πριν από έναν μήνα παρακολουθήσαμε ένα Super Cup της EuroLeague στο Άμπου Ντάμπι -με τη συμμετοχή του Ντουμπάι- σε μια περίοδο που παραδοσιακά διεξάγονται τα εθνικά πρωταθλήματα. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο φυσικό για το Λονδίνο να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Η στροφή προς τη Μέση Ανατολή υπαγορεύεται από την αναζήτηση οικονομικών πόρων».

Το μοντέλο του NBA στην Ευρώπη

Τι πρέπει να γίνει ακόμα, προκειμένου να ξεκινήσει η διοργάνωση; O Γκαρμπαχόσα εξήγησε: «Η δημιουργία μιας διοργάνωσης από το μηδέν, στο επίπεδο που στοχεύουμε, απαιτεί χρόνο. Έχουμε ήδη συζητήσει με συλλόγους που συμμετέχουν στο Basketball Champions League (BCL) -παρουσία εκπροσώπων του NBA- προκειμένου να εξηγήσουμε τα επόμενα βήματα. Η ιδέα είναι ότι οι ομάδες θα μπορούν να φτάσουν στο «NBA Europe» είτε μέσω των εθνικών τους πρωταθλημάτων είτε μέσω του BCL. Το FIBA ​​Europe Cup θα αποτελεί το τρίτο επίπεδο της πυραμίδας, προσφέροντας ευκαιρίες σε χώρες των οποίων οι σύλλογοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να αγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόλις ενταχθούν στο σύστημα, παρά τις προφανείς ανταγωνιστικές προκλήσεις, θα έχουν μια διαδρομή προς την κορυφαία διοργάνωση. Θα υπάρχουν 12 franchises και τέσσερις ομάδες που θα προκρίνονται βάσει αγωνιστικών κριτηρίων. Όσο αυτές οι τέσσερις ομάδες συμμετέχουν στη διοργάνωση, θα λαμβάνουν τα ίδια έσοδα και θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα franchise».

Όταν ρωτήθηκε πότε θα ανακοινωθούν οι συμμετέχουσες ομάδες στο NBA Europe, o πρόεδρος της FIBA Europe απάντησε: «Αυτό εξαρτάται από το NBA. Πιστεύουμε ότι θα συμβεί πριν από το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2027».

Ο Γκαρμπαχόσα εξήγησε πως «το όνομα της διοργάνωσης δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αν και ο όρος "NBA Europe" έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ευρέως, που αποτελεί μια ισχυρή πιθανότητα. Υπάρχουν δύο βασικές ομάδες σε αυτόν τον χώρο: οι παίκτες και οι φίλαθλοι. Πρέπει να φροντίζουμε τους παίκτες. Δεν μπορείς να περιμένεις από αυτούς να δίνουν τρεις ή τέσσερις αγώνες υψηλής έντασης κάθε εβδομάδα -με όλη την ταλαιπωρία των μετακινήσεων που αυτό συνεπάγεται- και παρ' όλα αυτά να προσφέρουν ένα εξαιρετικό θέαμα κάθε φορά.

Ήδη από το πρώτο παιχνίδι της Liga Endesa, οι ομάδες παλεύουν για να προκριθούν στο Copa del Rey, να αποφύγουν τον υποβιβασμό ή να πετύχουν οποιονδήποτε στόχο έχει θέσει ο σύλλογός τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ενιαίο αγωνιστικό ημερολόγιο. Και οι φίλαθλοι πρέπει να κατανοούν τι παρακολουθούν και τι διακυβεύεται για την ομάδα τους. Θυμάμαι τον γιο ενός φίλου μου, ο οποίος είναι φίλαθλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολούθησε ένα φανταστικό παιχνίδι, γεμάτο ένταση. Η Μαδρίτη έχασε και εκείνος στενοχωρήθηκε. Αλλά λίγο αργότερα είπε: "Ε, δεν πειράζει. Δεν έχει και τόση σημασία". Αυτό προκαλεί τεράστια ζημιά στο άθλημά μας. Κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει σημασία. Τα εθνικά πρωταθλήματα είναι σαν το σπιτικό φαγητό που απολαμβάνεις καθημερινά. Στη συνέχεια, πρέπει να κερδίσεις το δικαίωμα να βγεις για δείπνο έξω - πράγμα που σημαίνει να αγωνίζεσαι σε διεθνές επίπεδο».

Του τέθηκε εν συνεχεία η εξής ερώτηση: «Η EuroLeague ανακοίνωσε ένα δεκαετές πλάνο που προβλέπει κέρδη ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σας βγαίνουν τα νούμερα;». Για να πει ο Γκαρμπαχόσα: «Είμαι εδώ για να μιλήσω για το δικό μου σχέδιο. Βέβαια, στο χαρτί μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Και αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, έπειτα από 26 χρόνια. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα μπάσκετ που είναι ζημιογόνο και, ξαφνικά, μας λένε ότι θα... βρέξει χρήμα. Θέλω να το δω να συμβαίνει. Κανείς δεν μου έχει εξηγήσει πώς. Μου προκαλούν έκπληξη τα νούμερα, καθώς και το γεγονός ότι ανακοινώνονται ακριβώς τη στιγμή που το NBA αποφασίζει να εισέλθει στην Ευρώπη. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μια τριμερή συμφωνία που θα κάλυπτε το αγωνιστικό ημερολόγιο, τη διοργάνωση και το εμπορικό σκέλος. Ούτε αυτό κατέστη δυνατό. Η FIBA ​​έχει λάβει εντολή από τα διοικητικά της όργανα να βελτιώσει το μπάσκετ στο σύνολό του. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι το υπάρχον μοντέλο έχει αποτύχει σε αυτόν τον στόχο. Μου φαίνεται παράξενο το ότι, ξαφνικά, πρόκειται να πετύχει τώρα».

Όσον αφορά στις προοπτικές να δημιουργηθεί μία ενιαία διοργάνωση, ο Γκαρμπαχόσα υποστήριξε: «Πρόκειται για μηνύματα χωρίς καμία πραγματική διάθεση για δράση. Θα ήθελα να πιστεύω το αντίθετο, αλλά η πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Μιλάμε για αθλητική αξία, και μετά βλέπουμε να προσφέρονται πενταετή συμβόλαια. Μια ομάδα έλαβε μια τέτοια πρόταση, και αναρωτιέται κανείς τι θα συνέβαινε αν την αποδεχόταν και στη συνέχεια υποβιβαζόταν. Είμαστε στον Νοέμβριο και, χωρίς αυτό το νέο εγχείρημα, θα μπορούσα ήδη να σας πω ποιες ομάδες θα αγωνίζονται στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Οι φίλαθλοι θέλουν να ξέρουν ποιος θα κερδίσει, ποιος θα δυσκολευτεί και ποιος θα είναι το αουτσάιντερ. Για έναν επενδυτή, επίσης, έχει τεράστια σημασία το αν μια θέση στη διοργάνωση είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων. Έχω μια εξαιρετική προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο της Euroleague, καθώς και πολύ καλές σχέσεις με πολλούς συλλόγους και προέδρους λιγκών. Όμως, όποτε φαίνεται πως πλησιάζουμε σε συμφωνία, αυτή τελικά δεν υλοποιείται ποτέ. Οι τρεις αρχές που παρουσιάσαμε στη EuroLeague είναι ακριβώς οι ίδιες τρεις αρχές που παρουσιάσαμε στο NBA».

Θα μπορούσαν ορισμένοι ιστορικοί σύλλογοι της EuroLeague να βρεθούν εκτός της νέας διοργάνωσης; Ο Γκαρμπαχόσα είπε: «Περίπου 600 σύλλογοι έχουν, ουσιαστικά, την ευκαιρία να φτάσουν στο NBA Europe. Πρέπει να το κερδίσουν. Αυτή είναι η ουσία του αθλητισμού».

Τόνισε πως «πάντως θα εξακολουθούν να υπάρχουν 12 μόνιμες θέσεις. Ερχόμαστε από ένα μοντέλο με 13 μόνιμες θέσεις συν άλλες έξι, με πιθανή επέκταση στις 24 ομάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά πρωταθλήματα. Η ιδέα μας είναι ότι, στο τέλος της σεζόν, οι ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη -που δεν αποτελούν franchise- θα συμμετέχουν σε προκριματικά τουρνουά για να κερδίσουν μια θέση. Θα είναι αγώνες "όλα για όλα", με έπαθλο τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτό προσελκύει επίσης τους περιστασιακούς φιλάθλους και μπορεί να αποφέρει έσοδα, τα οποία θα διανεμηθούν για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αθλήματος».

Σχετικά με το πόσο ρεαλιστικό είναι να αρχίσει το NBA Europe το 2027, ο Γκαρμπαχόσα απάντησε: «Είναι δύσκολο. Αποτελεί πρόκληση. Θα ήθελα να συμβεί; Ναι. Θα έχανα τον ύπνο μου αν έπρεπε να το καθυστερήσουμε για μερικούς μήνες; Όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει πράξη. Και, πριν καν ξεκινήσει, έχει ήδη αλλάξει το τοπίο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RedBird Capital, στην οποία ανήκει η AC Milan, έχει μιλήσει για την κατασκευή μιας αρένας και για επενδύσεις. Μιλάμε για ένα μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο στον αθλητικό χώρο, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Ήδη συζητάμε για επενδύσεις δισεκατομμυρίων».

Πόσες ομάδες της EuroLeague είναι πρόθυμες να ενταχθούν στο NBA Europe; «Πολλές» απάντησε ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα και πρόσθεσε: «Κάποια στιγμή, όλες τους ήταν πρόθυμες να συζητήσουν. Η αλλαγή των διοργανώσεων απαιτεί χρόνο. Υπάρχουν συμβόλαια, διαπραγματεύσεις και, καθώς αυτές οι συζητήσεις προχωρούν, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων ομάδων μειώνεται. Σε κάποια φάση, ήθελαν να διαπραγματευτούν συλλογικά. Από εκεί προέκυψε και η πρόταση από τη λίμνη Κόμο, η οποία διέρρευσε. Στη συνέχεια, η στάση κάθε ομάδας αλλάζει ανάλογα με την προσφορά και τις ιδιαίτερες συνθήκες της. Ωστόσο, καθεμία από αυτές έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις».

Ακολούθησε η ερώτηση: «Μόλις ξεκινήσει η διοργάνωση, τι είναι αυτό που θα σας έκανε να νιώσετε ικανοποιημένος;». Ο Γκαρμπαχόσα τοποθετήθηκε ως εξής: «Φανταστείτε την Μάλαγα να κατακτά τη Liga Endesa και να προκρίνεται σε αυτή τη διοργάνωση. Θα μπορούσε να είναι η Μάλαγα, η Ουλμ, η Βαρέζε του Λούις Σκόλα ή η Χιρόνα του Μαρκ Γκασόλ. Θα ήθελα πολύ οι επενδυτές να αναγνωρίσουν ότι το μπάσκετ αποτελεί μια επιχειρηματική ευκαιρία. Στο τρέχον μοντέλο της Euroleague, ορισμένες ομάδες υποστηρίζονται από ποδοσφαιρικούς συλλόγους, ενώ άλλες βασίζονται σε εύπορους ευεργέτες, όπως συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους που επενδύουν τα δικά τους χρήματα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ένα βιώσιμο μοντέλο, στο οποίο οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα διατηρούν την εξέχουσα θέση που τους αξίζει, αλλά όπου όλοι οι υπόλοιποι θα γνωρίζουν ότι, αν επενδύσουν και κινηθούν σωστά, μπορούν να κερδίσουν μια θέση στο ίδιο τραπέζι. Και όταν φτάσουν εκεί, θα αγωνίζονται υπό τους ίδιους οικονομικούς όρους. Αν τον Σεπτέμβριο δεν γνωρίζεις ακόμη ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, τότε το διακύβευμα στα εγχώρια πρωταθλήματα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Αυτό δημιουργεί προβολή και μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις».

Είναι απαραίτητη κάποια μορφή οικονομικού ελέγχου, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών; «Ως πρώην παίκτης, θέλω οι αθλητές να κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Μάλλον γεννήθηκα πολύ νωρίς! Εκείνοι είναι που καθιστούν όλα αυτά εφικτά, ρισκάροντας καθημερινά το σώμα και τη φήμη τους. Ωστόσο, μια αγορά που χαρακτηρίζεται από πληθωριστικές τάσεις είναι επιζήμια. Το να περιοριστούν οι δαπάνες σε ένα ποσοστό επί των εσόδων μου φαίνεται απολύτως λογικό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή καταστάσεων όπως αυτή της Μονακό. Μπαίνεις σε έναν αγώνα δρόμου για να ανεβάσεις το ανταγωνιστικό επίπεδο, προκαλείς πληθωρισμό στην αγορά και, όταν τα χρήματα τελειώσουν, τα συμβόλαια παραμένουν σε ισχύ. Τι συμβαίνει όταν ένας εύπορος χρηματοδότης κουραστεί να στηρίζει οικονομικά μια ομάδα, ή όταν ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος αποφασίσει να σταματήσει να επενδύει στο μπάσκετ; Το μοντέλο διατρέχει πραγματικό κίνδυνο, εκτός αν το καταστήσουμε βιώσιμο,» απάντησε ο Γκαρμπαχόσα.

Ο Γκαρμπαχόσα επισήμανε: «Το να βρίσκεσαι σε αυτή την πλευρά του τραπεζιού είναι εξαιρετικά απαιτητικό και υπάρχουν πολλές άυπνες νύχτες, αλλά είναι συναρπαστικό. Για μένα, αποτελεί προνόμιο να βρίσκομαι στη FIBA ​​Europe και να συμμετέχει ο οργανισμός σε έναν μετασχηματισμό, για τον οποίο είμαι πεπεισμένος ότι θα ωφελήσει το μπάσκετ».

Σχετικά με το Καλεντάρι και τις εθνικές ομάδες, εξήγησε: «Οι αγώνες θα διεξάγονται πάντα μέσα στην εβδομάδα. Αυτή είναι μια "κόκκινη γραμμή" για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των αγώνων. Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι η Euroleague θα διακόπτεται τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, για τα "παράθυρα" των προκριματικών των εθνικών ομάδων. Αυτό είναι οριστικό και αμετάκλητο».

Για το γεγονός πως την επόμενη εβδομάδα, η Euroleague μεταφέρει τους αγώνες της την Τρίτη και την Τετάρτη, προκειμένου να διευκολύνει το «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, ο Γκαρμπαχόσα κατέθεσε: «Κι εμείς, από την πλευρά μας, μεταφέραμε το EuroBasket μερικές μέρες νωρίτερα, κατόπιν αιτήματός τους. Πρόκειται για μια συμφωνία αμοιβαίων υποχωρήσεων. Χρειάζονταν περισσότερες ημερομηνίες για τη διοργάνωση των αγώνων τους, ενώ για εμάς το έκτο «παράθυρο» των προκριματικών -το οποίο κρίνει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο- είναι καθοριστικής σημασίας. Εκτιμώ το γεγονός ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και ότι οι δύο πλευρές κατανόησαν τη θέση της άλλης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περνάμε κάθε χρόνο αναρωτώμενοι αν οι σχέσεις μας βελτιώνονται ή χειροτερεύουν».

Είναι το μπάσκετ καταδικασμένο να βρίσκεται διαρκώς σε αντιπαραθέσεις; Ο Γκαρμπαχόσα κατέθεσε επ' αυτού: «Χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικά αφελής, αυτή είναι μια πρόταση για ειρήνη, για συναίνεση, για τη σύγκλιση των εθνικών ομοσπονδιών, των λιγκών και όλων των ευρωπαϊκών συλλόγων. Αν όλα εξελιχθούν όπως πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμβεί, τότε -πέρα από την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα εθνικά πρωταθλήματα- θα επέλθει ειρήνη και σταθερότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».