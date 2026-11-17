Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν άξιζαν τη νίκη και ότι το buzzer-beater που πέτυχε για να στείλει το ματς στην παράταση ήταν τυχερό.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:

Για το buzzer-beater στο τέλος της κανονικής διάρκειας: «Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν και λίγο τυχερό. Όταν το σούταρα, ένιωσα καλά. Μπήκε. Κάναμε πολλά λάθη, ειδικά στην δεύτερη περίοδο. Δεν αξίζαμε τη νίκη. Θέλω να συγχαρώ την Μακάμπι για τον τρόπο που έπαιξε. Αλλά η νίκη είναι νίκη. Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Στην παράταση μια περνούσε ο ένας μπροστά, μια ο άλλος. Δεν τα παρατήσαμε μέχρι το τέλος. Βάλαμε μεγάλα καλάθια, τρία τρίποντα. Ας θες να πετύχεις κάτι πρέπει να δουλεύεις σκληρά και να μην κάνεις λάθη. Η νίκη είναι νίκη. Ας πανηγυρίσουμε και ας παλέψουμε κόντρα στην Ρεάλ».

Για το ότι αγωνίστηκε στην Κύπρο: «Γεννήθηκα εδώ, αγαπώ την χώρα. Σημαίνει πολλά. Η αδελφή μου είναι εδώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου στις κερκίδες. Ευχαριστώ την κυβέρνηση που βοήθησε την Μακάμπι να αγωνιστεί εδώ. Σημαίνει πολλά για εμένα και την οικογένειά μου. Τρομερό ματς για τους οπαδούς, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».