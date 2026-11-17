Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε… αγκαλιάσει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά μια λάθος απόφαση του Μαντάρ έδωσε την τελευταία κατοχή στους «ερυθρολεύκους».
Με λιγότερα από 2” στο χρονόμετρο, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ και αυτός ευστόχησε σε ένα τρομερό τρίποντο από το κέντρο για να διαμορφώσει το 82-82 και να στείλει το ματς στην παράταση.
Δείτε το βίντεο:
SASHA VEZJGFBDBVCBUAWBF0OQ WE GO TO OVERTIME #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/yOSd8aNHmj— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026