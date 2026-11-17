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Δείτε το απίστευτο buzzer-beater τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο έστειλε το ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε… αγκαλιάσει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό αλλά μια λάθος απόφαση του Μαντάρ έδωσε την τελευταία κατοχή στους «ερυθρολεύκους».

Με λιγότερα από 2” στο χρονόμετρο, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ και αυτός ευστόχησε σε ένα τρομερό τρίποντο από το κέντρο για να διαμορφώσει το 82-82 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Δείτε το βίντεο: