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Δείτε το τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ που «σκότωσε» την Μακάμπι στο φινάλε, χαρίζοντας το σπουδαίο διπλό στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ένα σουτ μακριά από μια ήττα - εσωστρέφειας, ωστόσο ο Τζόσεφ λύτρωσε τους «ερυθρόλευκους». Ο Καναδός γκαρντ πήρε την πάσα του Φουρνιέ μέσα από την ρακέτα και με τρίποντο από την κορυφή διαμόρφωσε το 95-97, χαρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα, για να φτάσουμε στην συγκεκριμένη φάση, είχε προηγηθεί ένα τρίποντο του Φουρνιέ από την γωνία (95-94) και ένα λάθος του Κόλσον μετά την επαναφορά από τον Μπόλντγουιν.

Δείτε το μεγάλο τρίποντο του Τζόσεφ: