Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ένα σουτ μακριά από μια ήττα - εσωστρέφειας, ωστόσο ο Τζόσεφ λύτρωσε τους «ερυθρόλευκους». Ο Καναδός γκαρντ πήρε την πάσα του Φουρνιέ μέσα από την ρακέτα και με τρίποντο από την κορυφή διαμόρφωσε το 95-97, χαρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Μάλιστα, για να φτάσουμε στην συγκεκριμένη φάση, είχε προηγηθεί ένα τρίποντο του Φουρνιέ από την γωνία (95-94) και ένα λάθος του Κόλσον μετά την επαναφορά από τον Μπόλντγουιν.
Δείτε το μεγάλο τρίποντο του Τζόσεφ:
CORY JOSEPH WINS IT FOR @Olympiacos_BC IN OVERTIME 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/QOpEAaVtGp— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026