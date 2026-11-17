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Σε ένα τρελό ματς ο Ολυμπιακός πέρασε από την Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (95-97) στην παράταση χάρη στη μοναδική παράσταση του Βεζένκοφ και στο νικητήριο τρίποντο του Τζόσεφ.

Αυτή είναι η κριτική των παικτών στο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η αγωνιστική της Euroleague:

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ: 6

Στα 25 λεπτά που έπαιξε μοίρασε 6 ασίστ και πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο δύο κολλητά τρίποντα. Βοήθησε, δεν διακρίθηκε στο παιχνίδι.

Τάισον Ουόρντ: 7

Έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο με 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και τελικά έκλεισε το ματς κάνοντας πολλές δουλειές. Πολύπλευρη η συνεισφορά του με 7 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Έκανε όμως και κάποιες κακές επιλογές στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Νίκος Πλώτας: -

Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Σάσα Βεζένκοφ: 10

Εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, πρωταγωνιστής με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ. Συνέχισε σε… δαιμονιώδη ρυθμό, έβαλε το τρελό τρίποντο από το κέντρο για την παράταση και τελείωσε με 37 πόντους, 6/10 τρίποντα και 9 ριμπάουντ. Κοινώς τα έκανε όλα!

Κώστας Παπανικολάου: 4

Λίγα πράγματα από τον αρχηγό της ομάδας. Έμεινε άποντος (0/4 σουτ), δεν έδειξε να είναι στο κλίμα του αγώνα και δεν βοήθησε ούτε στην κυκλοφορία της μπάλας, ούτε αμυντικά.

Όμηρος Νετζήπογλου: -

Έπαιξε μόλις 5 λεπτά και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Εμπάι Εντζάι: -

Έπαιξε μόλις 5 λεπτά και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Κόρι Τζόσεφ: 8

Ο ήρωας στο φινάλε με το νικητήριο τρίποντο. Δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, πήρε προσπάθειες, ενώ βοήθησε και στη δημιουργία, ολοκληρώνοντας το ματς με 14 πόντους και 5 ασίστ.

Μπράιαν Ντάνστον: 7

Ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα, κερδίζοντας τα εύσημα για την καλή παρουσία του στις προπονήσεις. Βοήθησε ως ένα σημείο στη ρακέτα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε κυρίως στον πάγκο.

Ντόντα Χολ: 6

Προσπάθησε να είναι μέσα στις φάσεις, έβαλε δύο κρίσιμες βολές στο τέλος της κανονικής διάρκειας, όμως έχασε πολλά ριμπάουντ, εκνευρίζοντας τον προπονητή του.

Ταϊρίκ Τζόουνς: 5

Λίγα πράγματα ξανά από τον Αμερικανό. Είχε 4 πόντους, κανένα ριμπάουντ και γενικά ήταν σαν να μην έπαιξε στα 13 λεπτά που πήρε.

Εβάν Φουρνιέ: 7

Ενώ έδειξε ζεστός στην αρχή του ματς με τρία τρίποντα, στη συνέχεια έπεσε πολύ. Τελικά έκανε 7 λάθη, σκόραρε 16 πόντους, μεταξύ των οποίων και το μεγάλο τρίποντο για τη μείωση σε 95-94 λίγο πριν το τέλος.